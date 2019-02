Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Пон 18 лют, 2019 21:37

Коллеги, помогите разобраться в нюансе исполнения опционов:

В прошлый понедельник купил бычий спред на SPY с экспирацией 15.02.19

Спрэд вышел на экспирацию и по состоянию на сегодня я нахожусь в длинной позиции по SPY в количестве 100 акций.

Аднака, при попытке закрыть эту позицию встречной продажей с прибылью в 593 доллара гадский терминал выдал мне отказ с отмазкой следующего содержания:"Your order will not be placed at exchange until the 2019.02.19 09:30 Eastern time".

Вот у меня крик души: "За что ж такое ж!!".

Как жить то с этим, а?

Просветите и утешьте, добрые люди! Кто в теме?

