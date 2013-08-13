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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:12
Nikname11 написав:Коллеги, кто уже вник в тему налогов, подскажите!
В 2018г я завел деньги на IB, купил акции нескольких компаний, из них два ETF, ничего не продавал, дивидентами накапало на конец года аж 109.6 долл, налога с них сняли 16.46 долл. Мне нужно заморачиваться с декларированием, вникать что и как, или пока ничего не продавал и деньги обратно не выводил можно не суетиться?
Заранее спасибо.
1. Если дивиденды пришли на ваш брокерский счет, тогда доход получен и деклариравать его нужно.
2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).
3. Если пункт 2 желания проходить нет, тогда с суммы дивидендов платим еще раз налог в Украине (9+1,5%).
Любомир Остапив знает больше, сможет добавить.
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ihcity
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Додано: Нед 17 лют, 2019 09:03
ihcity написав:
2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).
Сложнее. Согласно ст13 НКУ легализуется не отчет брокера а справка об уплаченых налогов фискального госоргана. Очевидно брокер не госорган. В США такую справку можно платно получить в IRS форма 4506. Для получения такой справки предварительно нужно получить ITIN налоговый номер в США для нерезидентов. Затем апостиль в госдепе тоже платный. Украина подписала апостильную конвенцию поэтому легализация в консульстве как Вы пишете не нужно. Затем нотариальный перевод и счастье - зачет налогов. Вся процедура если ее делать из Украины с учетом пересылок документов стоит 400-500уе. Если налогов меньше проходить ее смысла нет.
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olleg
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:45
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balu13
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Додано: Пон 18 лют, 2019 10:54
olleg написав: ihcity написав:
2. Чтобы учесть уплаченый налог в США, необходимо пройти процедуру легализации в Украине (получить отчет от ИБ, перевести на наш язык, легализировать в украинском консульстве в США).
Сложнее. Согласно ст13 НКУ легализуется не отчет брокера а справка об уплаченых налогов фискального госоргана. Очевидно брокер не госорган. В США такую справку можно платно получить в IRS форма 4506. Для получения такой справки предварительно нужно получить ITIN налоговый номер в США для нерезидентов. Затем апостиль в госдепе тоже платный. Украина подписала апостильную конвенцию поэтому легализация в консульстве как Вы пишете не нужно. Затем нотариальный перевод и счастье - зачет налогов. Вся процедура если ее делать из Украины с учетом пересылок документов стоит 400-500уе. Если налогов меньше проходить ее смысла нет.
Спасибо за развёрнутый ответ. Тогда шансов ещё меньше возместить налог.
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ihcity
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:31
balu13 написав:
А форма 1042-s не подходит?
Это форма которую заполняет компания налоговый агент в США о выплатах иностранцам. Ее компания отправляет в IRS и копию Вам. Согласно НК Украины такая форма не подойдет, плательщик обязан получить справку только от госоргана.
Кстати в РФ форма 1042 признается. В НК РФ Статья 232 пункт 3 последний абзац прописана возможность использования справки налогового агента.
Увы Украина намного позади не только цивилизованных стран, а даже и РФ.
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olleg
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Додано: Пон 18 лют, 2019 14:50
olleg написав: balu13 написав:
А форма 1042-s не подходит?
Это форма которую заполняет компания налоговый агент в США о выплатах иностранцам. Ее компания отправляет в IRS и копию Вам. Согласно НК Украины такая форма не подойдет, плательщик обязан получить справку только от госоргана.
Кстати в РФ форма 1042 признается. В НК РФ Статья 232 пункт 3 последний абзац прописана возможность использования справки налогового агента.
Увы Украина намного позади не только цивилизованных стран, а даже и РФ.
Понял. Спасибо.
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balu13
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Додано: Пон 18 лют, 2019 21:37
Коллеги, помогите разобраться в нюансе исполнения опционов:
В прошлый понедельник купил бычий спред на SPY с экспирацией 15.02.19
Спрэд вышел на экспирацию и по состоянию на сегодня я нахожусь в длинной позиции по SPY в количестве 100 акций.
Аднака, при попытке закрыть эту позицию встречной продажей с прибылью в 593 доллара гадский терминал выдал мне отказ с отмазкой следующего содержания:"Your order will not be placed at exchange until the 2019.02.19 09:30 Eastern time".
Вот у меня крик души: "За что ж такое ж!!".
Как жить то с этим, а?
Просветите и утешьте, добрые люди! Кто в теме?
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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de Montaigne
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Додано: Пон 18 лют, 2019 22:21
de Montaigne написав:
Коллеги, помогите разобраться в нюансе исполнения опционов:
В прошлый понедельник купил бычий спред на SPY с экспирацией 15.02.19
Спрэд вышел на экспирацию и по состоянию на сегодня я нахожусь в длинной позиции по SPY в количестве 100 акций.
Аднака, при попытке закрыть эту позицию встречной продажей с прибылью в 593 доллара гадский терминал выдал мне отказ с отмазкой следующего содержания:"Your order will not be placed at exchange until the 2019.02.19 09:30 Eastern time".
Вот у меня крик души: "За что ж такое ж!!".
Как жить то с этим, а?
Просветите и утешьте, добрые люди! Кто в теме?
Т+2
Счёт вероятно кеш, вы не можете встать в шорт по spy. А поставка пока не произошла.
Либо сегодня выходной и поставка тоже не произошла.
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St/2
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Додано: Вів 19 лют, 2019 09:21
Вроде бы выходной был 18 числа. Какой-то День Президентов.
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balu13
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Додано: Вів 19 лют, 2019 16:40
Да, похоже что так, потому что счет у меня Margin и раньше проблем с исполнением никогда не было.
St/2 и Balu 13 - спасибо, коллеги!
Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Мишель де Монтень
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de Montaigne
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