RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 71727374
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 21:36

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!
Шабдусарды-оглы
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 07.03.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 22:54

  Шабдусарды-оглы написав:Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!

Нбу разрешил до 150 к без подтверждения
Распечатайте постановление и идите в отдел
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8138
З нами з: 18.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 591 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2019 23:08

  Шабдусарды-оглы написав:Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!


в мене приват вимагав скан паспорта отримувача (!!!), що проживає в одній із країн ЄС
сума була до 15 000 грн
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:41

  Ukrainian написав:
  Шабдусарды-оглы написав:Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!

Нбу разрешил до 150 к без подтверждения
Распечатайте постановление и идите в отдел


Перечитал все Постановы про валютные операции.
Веду переписку с Приватом с отделом SWIFT.
Оказывается, любая банковская структура на свое усмотрение может потребовать документы об источнике происхождения, даже несмотря на сумму до 150тыс.грн.
Более того, необходим е-лимит, который стоит порядка 2500-5000грн

Обошел несколько банков, ну хоть бы одна п..адла подсказала бы - ТовариСЧ! Есть решение вашего вопроса - пусть ваш заграничный счет пополнит ваш ближайший родственник и, вуаля, никаких е-лимитов, никаких головомоек с доками и т.д.
Кстати, самый вменяемым и компетентным в этом вопросе оказался мало кому известный банк Львiв.
Шабдусарды-оглы
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 07.03.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:57

  Шабдусарды-оглы написав:Кстати, самый вменяемым и компетентным в этом вопросе оказался мало кому известный банк Львiв.


Банк Львов боится переводов брокерам как огня. Я пробовал в IB перевести, так они неделю думали и в итоге сказали, что не хотят рисковать. Это при том, что я им предоставил подтверждение происхождения средств, счёт от брокера на русском и информацию по брокерскому счёту тоже на русском.
krya
 
Повідомлень: 5
З нами з: 09.01.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 09:05

  krya написав:
  Шабдусарды-оглы написав:Кстати, самый вменяемым и компетентным в этом вопросе оказался мало кому известный банк Львiв.


Банк Львов боится переводов брокерам как огня. Я пробовал в IB перевести, так они неделю думали и в итоге сказали, что не хотят рисковать. Это при том, что я им предоставил подтверждение происхождения средств, счёт от брокера на русском и информацию по брокерскому счёту тоже на русском.


У меня другой путь. Сначала на свой счет в зарубежном банке, а уж затем в IB.
С подтверждающими документами Приват напрямую в IB вроде как на "ура" переводит.

Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?
Шабдусарды-оглы
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 07.03.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:13

  Шабдусарды-оглы написав:Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?

А много резов США на ветке?
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10514
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2019 12:29

  St/2 написав:
  Шабдусарды-оглы написав:Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?

А много резов США на ветке?


А разве картами IBKR (читай Interactivebrokers) могут пользоваться только резы Пиндостана?
Шабдусарды-оглы
Аватар користувача
 
Повідомлень: 50
З нами з: 07.03.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 71727374
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 3011
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.