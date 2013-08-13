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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 23 кві, 2019 21:36
Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!
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Шабдусарды-оглы
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Додано: Вів 23 кві, 2019 22:54
Шабдусарды-оглы написав:
Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!
Нбу разрешил до 150 к без подтверждения
Распечатайте постановление и идите в отдел
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer, ЛАД
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Додано: Вів 23 кві, 2019 23:08
Шабдусарды-оглы написав:
Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!
в мене приват вимагав скан паспорта отримувача (!!!), що проживає в одній із країн ЄС
сума була до 15 000 грн
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:41
Ukrainian написав: Шабдусарды-оглы написав:
Приват забанил перевод в иностранный банк эквивалент суммы, не превышающий 150 килогривен. SWIFT-отдел требует предоставить документы, подтверждающие источники дохода. Вот же ж гад!
Нбу разрешил до 150 к без подтверждения
Распечатайте постановление и идите в отдел
Перечитал все Постановы про валютные операции.
Веду переписку с Приватом с отделом SWIFT.
Оказывается, любая банковская структура на свое усмотрение может потребовать документы об источнике происхождения, даже несмотря на сумму до 150тыс.грн.
Более того, необходим е-лимит, который стоит порядка 2500-5000грн
Обошел несколько банков, ну хоть бы одна п..адла подсказала бы - ТовариСЧ! Есть решение вашего вопроса - пусть ваш заграничный счет пополнит ваш ближайший родственник и, вуаля, никаких е-лимитов, никаких головомоек с доками и т.д.
Кстати, самый вменяемым и компетентным в этом вопросе оказался мало кому известный банк Львiв.
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Шабдусарды-оглы
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:57
Шабдусарды-оглы написав:
Кстати, самый вменяемым и компетентным в этом вопросе оказался мало кому известный банк Львiв.
Банк Львов боится переводов брокерам как огня. Я пробовал в IB перевести, так они неделю думали и в итоге сказали, что не хотят рисковать. Это при том, что я им предоставил подтверждение происхождения средств, счёт от брокера на русском и информацию по брокерскому счёту тоже на русском.
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krya
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Додано: Чет 25 кві, 2019 09:05
krya написав: Шабдусарды-оглы написав:
Кстати, самый вменяемым и компетентным в этом вопросе оказался мало кому известный банк Львiв.
Банк Львов боится переводов брокерам как огня. Я пробовал в IB перевести, так они неделю думали и в итоге сказали, что не хотят рисковать. Это при том, что я им предоставил подтверждение происхождения средств, счёт от брокера на русском и информацию по брокерскому счёту тоже на русском.
У меня другой путь. Сначала на свой счет в зарубежном банке, а уж затем в IB.
С подтверждающими документами Приват напрямую в IB вроде как на "ура" переводит.
Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?
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Шабдусарды-оглы
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Додано: П'ят 26 кві, 2019 16:13
Шабдусарды-оглы написав:
Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?
А много резов США на ветке?
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St/2
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Додано: Пон 29 кві, 2019 12:29
St/2 написав: Шабдусарды-оглы написав:
Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?
А много резов США на ветке?
А разве картами IBKR (читай Interactivebrokers) могут пользоваться только резы Пиндостана?
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Шабдусарды-оглы
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Додано: Пон 29 кві, 2019 14:32
Шабдусарды-оглы написав: St/2 написав: Шабдусарды-оглы написав:
Кто-то уже пользовался банковскими картами IB?
А много резов США на ветке?
А разве картами IBKR (читай Interactivebrokers) могут пользоваться только резы Пиндостана?
Холопы не достойны
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St/2
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