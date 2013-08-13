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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:36
Пополнял счет ИБ через приват, сказали нужно прийти в отделение и открыть счет физика 2620*
это всегда так было или нововведение ?
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sergey24
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