Инвестиции на рынках США. ETF.

Пополнял счет ИБ через приват, сказали нужно прийти в отделение и открыть счет физика 2620*
это всегда так было или нововведение ?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 21 сер, 2019 22:36
Пополнял счет ИБ
Пополнял счет ИБ через приват, сказали нужно прийти в отделение и открыть счет физика 2620*
это всегда так было или нововведение ?
Додано: Нед 08 вер, 2019 15:27
Пузырь в ETF
Кто что думает по поводу пузыря в ETF
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:10
sergey24
В ETF пузыря быть не может, это как сказать пузырь в опционах или акциях, только потому что оборот капитала в них растет.
ETF упрощают жизнь, что с одной стороны хорошо - специалисты индексного комитета как правило куда компетентнее чем рядовой инвестор.
С другой стороны, приводит к синхронизации действия, а это в свою очередь повышает локальную волатильность, разные флешкреши и отскоки.
Потому ETF будут жить, их преимущества для рядового инвестора не оспоримы.
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:09
Подводные камни REET
Хочу в портфель включит reets для получения пассивного дохода.
Заметил, что многие профессиональные инвесторы скептически относятся к reet
Какие плюсы там понятно, высокие стабильные дивиденды.
А какие минусы? Ну кроме того что они сильно волотильные и отстают в росте от рынка (рост перекрывают высокие выплаты).
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