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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 72737475
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:36

Пополнял счет ИБ

Пополнял счет ИБ через приват, сказали нужно прийти в отделение и открыть счет физика 2620*
это всегда так было или нововведение ?
sergey24
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:27

Пузырь в ETF

http://www.profinance.ru/news/2019/09/0 ... ojdet.html

Кто что думает по поводу пузыря в ETF
sergey24
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:10

sergey24
В ETF пузыря быть не может, это как сказать пузырь в опционах или акциях, только потому что оборот капитала в них растет.

ETF упрощают жизнь, что с одной стороны хорошо - специалисты индексного комитета как правило куда компетентнее чем рядовой инвестор.
С другой стороны, приводит к синхронизации действия, а это в свою очередь повышает локальную волатильность, разные флешкреши и отскоки.

Потому ETF будут жить, их преимущества для рядового инвестора не оспоримы.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:09

Подводные камни REET

Хочу в портфель включит reets для получения пассивного дохода.
Заметил, что многие профессиональные инвесторы скептически относятся к reet
Какие плюсы там понятно, высокие стабильные дивиденды.
А какие минусы? Ну кроме того что они сильно волотильные и отстают в росте от рынка (рост перекрывают высокие выплаты).
sergey24
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44

sergey24
Все давно отарбитражено. Доходность будет +- та же

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St/2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:44

Кто-нибудь имел дело с А-банком/Акцент-банком для перевода на IB?
sme3
 
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