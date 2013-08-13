RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 73747576>
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 22:36

Пополнял счет ИБ

Пополнял счет ИБ через приват, сказали нужно прийти в отделение и открыть счет физика 2620*
это всегда так было или нововведение ?
sergey24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 15:27

Пузырь в ETF

http://www.profinance.ru/news/2019/09/0 ... ojdet.html

Кто что думает по поводу пузыря в ETF
sergey24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:10

sergey24
В ETF пузыря быть не может, это как сказать пузырь в опционах или акциях, только потому что оборот капитала в них растет.

ETF упрощают жизнь, что с одной стороны хорошо - специалисты индексного комитета как правило куда компетентнее чем рядовой инвестор.
С другой стороны, приводит к синхронизации действия, а это в свою очередь повышает локальную волатильность, разные флешкреши и отскоки.

Потому ETF будут жить, их преимущества для рядового инвестора не оспоримы.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10548
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2019 11:09

Подводные камни REET

Хочу в портфель включит reets для получения пассивного дохода.
Заметил, что многие профессиональные инвесторы скептически относятся к reet
Какие плюсы там понятно, высокие стабильные дивиденды.
А какие минусы? Ну кроме того что они сильно волотильные и отстают в росте от рынка (рост перекрывают высокие выплаты).
sergey24
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8
З нами з: 07.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:44

sergey24
Все давно отарбитражено. Доходность будет +- та же

Зображення
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10548
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 11:44

Кто-нибудь имел дело с А-банком/Акцент-банком для перевода на IB?
sme3
 
Повідомлень: 86
З нами з: 13.04.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:52

St/2
Вы давно не делились новостями.

Хочу поиграться на демо Trader Workstation по схеме, описанной на второй странице. Может кто подскажет, есть ли удобный ресурс для просмотра доходности за пол года?

Еще прошу подсказать почему доходность за год на разных ресурсах отличается? К примеру взял VDE

ЗображенняЗображенняЗображення
AximuS
 
Повідомлень: 99
З нами з: 08.12.12
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 лис, 2019 18:24

Кто-то выводил из Exante доллары на счет в банке Украины? Меня убеждают что есть проблема и что выводить нужно евро - а доллары типа долго "ходят" и часто "возвращаются" обратно.
DmitryZP
 
Повідомлень: 3963
З нами з: 04.11.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 11:48

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Господа! А Приват с Swift платеж так и остается самым простым и дешевым способок завести деньги на Interactive Brokers.
Заранее спасибо
Shummi
 
Повідомлень: 330
З нами з: 08.12.14
Подякував: 79 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:35

  Shummi написав:Господа! А Приват с Swift платеж так и остается самым простым и дешевым способок завести деньги на Interactive Brokers.
Заранее спасибо

Банк Львів самий дешевий
$25 будь яка сума
https://www.banklviv.com/tariffs-for-private-persons/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8357
З нами з: 18.06.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 73747576>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 12:05
1 3267
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 15:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.