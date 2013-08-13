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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:45
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Принято! но в Харькове такового не имеется)))
Додано: Пон 16 гру, 2019 23:49
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
St/2
не поделитесь как дела идут?
Что думаете перед 2020, перераспределить актив в торону трежерис, или Кэша?
Если вот только сейчас начинаю заходить, а рынок уже на хаях, лучше наверное перестраховатбся и сделать 70/30 в пользу облигаций?
Заранее спасибо!
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