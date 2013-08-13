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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 74757677
Повідомлення Додано: Нед 22 гру, 2019 09:58

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

https://www.google.com.ua/amp/s/ain.ua/ ... mitam/amp/
Грустно. Кто то успешно делал переводы через приват после 18.12?
olleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 12:20

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Я только до 18.12 перекидывал. ВОт хотел закинут завтра приличную сумму!
По результату отпишу!
Это коненчо будет эпик фейл если так)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 13:58

Читая о IB наткнулся на Инфо что россияне могут закидывать деньги с рублевой карточки на рублевый счет в IB. При этом без комиссии(пока).
Они падают в рублях на ваш счет в IB. А дальше, прямо в аккаунте IB, за рубли покупаются доллары по курсу форекс. Комиссия 2 $.
Удобно.
Наши реалии другие тем не менее может кого заинтересует такая схема. Гугл в помощь
"Большинство людей упускают удачу потому, что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу."
Томас Эдисон
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 17:07

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Ну мы кто к счаcтью, кто к сожалению не россияне)))
Так что для Украины это не актуально.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 12:53

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Докладываю.
Платеж на 10+ ушел из Приватбанка без каких либо доп документов(источник происхождения средств и счет от IB)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 гру, 2019 22:22

Превосходно.
Вы давно с IB?
Опыт с другими брокерами есть?
"Большинство людей упускают удачу потому, что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу."
Томас Эдисон
MaDiVL
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 12:59

MaDiVL
Нет. только начал! IB устраивает полностью пока. Зачем искать другого?
Shummi
 
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