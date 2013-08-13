Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Пон 23 гру, 2019 13:58

Читая о IB наткнулся на Инфо что россияне могут закидывать деньги с рублевой карточки на рублевый счет в IB. При этом без комиссии(пока).

Они падают в рублях на ваш счет в IB. А дальше, прямо в аккаунте IB, за рубли покупаются доллары по курсу форекс. Комиссия 2 $.

Удобно.

Наши реалии другие тем не менее может кого заинтересует такая схема. Гугл в помощь