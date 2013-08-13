|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 січ, 2020 13:42
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Да с любой, больше 5 К USD с меня уже потребовали.
St/2 напишите Ваши мысли по текущенму поменту?
Какова структура портфеля если не секрет
Заранее спасибо!
Додано: Чет 09 січ, 2020 16:51
Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?
Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:54
|