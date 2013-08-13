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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 08 січ, 2020 12:00
vader обязан с 400к, но имеет право с любой
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St/2
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Додано: Сер 08 січ, 2020 13:42
Да с любой, больше 5 К USD с меня уже потребовали.
St/2 напишите Ваши мысли по текущенму поменту?
Какова структура портфеля если не секрет
Заранее спасибо!
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Shummi
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:51
Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?
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nalim
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Додано: Чет 09 січ, 2020 16:52
Может быть кто-то предоставляет такие услуги за понятные деньги...
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nalim
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:54
nalim написав:
Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?
Погуглите "любомир остапив".
У него на сайте серия материалов на эту тему.
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once_upon_a_time
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Додано: Нед 12 січ, 2020 22:44
nalim написав:
Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?
сама крута інструкція в відео форматі
проект-ціль "Миллионер за 7 лет"https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... ?query=etf
крім ЕТФ ще купа інших інест. ідей
тільки практика тільки хардкор
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greenozon
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Додано: Пон 13 січ, 2020 18:13
Канал хороший, как контент. Но в большиснвет своем идеи как потерять бабки))) Миллион так не заработать)
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Shummi
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Додано: Чет 16 січ, 2020 19:50
Колеги, хто що думає щодо ідеї інвестиції в медичний і рекреаційний канабіс (легальний, не кримінальний!) ?
імхо це може бути хайп рівня доткомів 2000-и чи ще крутіше?!
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greenozon
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