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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 75767778
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 12:00

vader обязан с 400к, но имеет право с любой
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2020 13:42

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Да с любой, больше 5 К USD с меня уже потребовали.
St/2 напишите Ваши мысли по текущенму поменту?
Какова структура портфеля если не секрет :)
Заранее спасибо!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:51

Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?
nalim
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2020 16:52

Может быть кто-то предоставляет такие услуги за понятные деньги...
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 23:54

  nalim написав:Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?

Погуглите "любомир остапив".
У него на сайте серия материалов на эту тему.
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 22:44

  nalim написав:Добрый день!
Подскажите, где можно взять подробную инструкцию действий для покупки акций ETF из Украины?


сама крута інструкція в відео форматі
проект-ціль "Миллионер за 7 лет"

https://www.youtube.com/channel/UCCyoZZ ... ?query=etf

крім ЕТФ ще купа інших інест. ідей
тільки практика тільки хардкор :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 18:13

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Канал хороший, как контент. Но в большиснвет своем идеи как потерять бабки))) Миллион так не заработать)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 19:50

Колеги, хто що думає щодо ідеї інвестиції в медичний і рекреаційний канабіс (легальний, не кримінальний!) ?

імхо це може бути хайп рівня доткомів 2000-и чи ще крутіше?!

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St/2

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