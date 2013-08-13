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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 76777879
Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 12:33

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Приветствую.
Отправил успешно 500 через Приват. Нужен текущий счет. Отправлял через отделение. Дал операционисту информацию со страницы IB по зачислению. Больше никаких документов не давал. На счете IB деньги были через час.

Нюансы.
Если вы планируете покупать акции по 1-2 шт - лучше перейти на Tiered модель оплаты. Там за одну акцию комиссия 0.35, а у Fixed - всегда минимум 1$.
Также осторожно пользуйтесь Margin типом счета, я пока перешел на Cash - мне рычаг не надо. Там есть нюансы с авто ликвидацией.

Всем удачи!
_dd_
 
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