Инвестиции на рынках США. ETF.

Приветствую.
Отправил успешно 500 через Приват. Нужен текущий счет. Отправлял через отделение. Дал операционисту информацию со страницы IB по зачислению. Больше никаких документов не давал. На счете IB деньги были через час.
Нюансы.
Если вы планируете покупать акции по 1-2 шт - лучше перейти на Tiered модель оплаты. Там за одну акцию комиссия 0.35, а у Fixed - всегда минимум 1$.
Также осторожно пользуйтесь Margin типом счета, я пока перешел на Cash - мне рычаг не надо. Там есть нюансы с авто ликвидацией.
Всем удачи!