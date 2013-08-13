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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 08:59

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  silen написав:Webull

Думаю, что как и большинство брокеров из США, счета для резидентов СНГ они не открывают. Тот же IB открывает счет через Англию. Есть какое-то законадательное ограничение в США для брокеров.

https://www.stockbrokers.com/guides/int ... naltrading
https://www.quora.com/Why-do-US-online- ... US?share=1
_dd_
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 22:16

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Коллеги, поделитесь практикой плиз. Нужно вывести 25к с IB.
Заводил через приват несколько лет назад. Наигрался, плюс нужно профинансировать реальный сектор в Украине.
Что скажет/попросит Приват когда получит Свифтовку от IB на 25к?
deem
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:56

  deem написав:Нужно вывести 25к с IB.
Заводил через приват несколько лет назад. Наигрался, плюс нужно профинансировать реальный сектор в Украине.
Что скажет/попросит Приват когда получит Свифтовку от IB на 25к?


Думаю, что легально вывести такие средства можно только одним способом, заплатив 19.5% от дохода (вся сумма). Чтобы было под другому, нужно показать-доказать налоговой прибыль (выгоду от покупки-продажи позиций, курсовую разницу и прочее).
raging-bull
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 18:15

raging-bull
Банк внесет транзакцию в финмониторинг, и на этом все.

Далее вопросы к бдительности ДФС
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:39

  _dd_ написав:
  silen написав:Webull

Думаю, что как и большинство брокеров из США, счета для резидентов СНГ они не открывают. Тот же IB открывает счет через Англию. Есть какое-то законадательное ограничение в США для брокеров.

https://www.stockbrokers.com/guides/int ... naltrading
https://www.quora.com/Why-do-US-online- ... US?share=1


Уже вроде IB открывыет напрямую в США. Также начал открывать счета еще один американский брокер Choice Trade, комиссия 5$/мес, нулевые комиссии за сделку.
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2020 19:40

deem
Может лучше разбить на 3 платежа по 8К
Makepeace
 
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