Думаю, что как и большинство брокеров из США, счета для резидентов СНГ они не открывают. Тот же IB открывает счет через Англию. Есть какое-то законадательное ограничение в США для брокеров.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 02 бер, 2020 08:59
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Думаю, что как и большинство брокеров из США, счета для резидентов СНГ они не открывают. Тот же IB открывает счет через Англию. Есть какое-то законадательное ограничение в США для брокеров.
Додано: Сер 04 бер, 2020 22:16
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Коллеги, поделитесь практикой плиз. Нужно вывести 25к с IB.
Заводил через приват несколько лет назад. Наигрался, плюс нужно профинансировать реальный сектор в Украине.
Что скажет/попросит Приват когда получит Свифтовку от IB на 25к?
Додано: Чет 05 бер, 2020 17:56
Думаю, что легально вывести такие средства можно только одним способом, заплатив 19.5% от дохода (вся сумма). Чтобы было под другому, нужно показать-доказать налоговой прибыль (выгоду от покупки-продажи позиций, курсовую разницу и прочее).
Додано: Чет 05 бер, 2020 18:15
raging-bull
Банк внесет транзакцию в финмониторинг, и на этом все.
Далее вопросы к бдительности ДФС
Додано: Нед 08 бер, 2020 19:39
Уже вроде IB открывыет напрямую в США. Также начал открывать счета еще один американский брокер Choice Trade, комиссия 5$/мес, нулевые комиссии за сделку.
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