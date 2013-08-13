Кстати, сделал сравнительную таблицу с комиссиями по SWIFT переводам по банкам Украины:
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 21 бер, 2020 06:32
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Через Банк Львов закидывали деньги в IB? Комиссия красивая, еще в А-Банке пишут фикс 20 USD, но нет ли там дополнительных проблем в сравнении с Приватом.
Кстати, сделал сравнительную таблицу с комиссиями по SWIFT переводам по банкам Украины:
Додано: Суб 21 бер, 2020 09:10
NDV
Информативно, спасибо.
Не подскажите, условия перевода во всех банках одинаковые или разные?
Читал, что где-то можно отправлять прямо с карты и не важно валютная она или гривневая, где-то только с текущего счета.
Нужно ли быть клиентом банка или где-то можно пополнить просто через кассу по реквизитам?
Додано: Суб 21 бер, 2020 18:57
NDV
Гарна праця!
може є сенс додати колонку "SWIFT gpi"?
зараз пару банків це підтримують - ПБ, Ощад і Альянс (із того що я знаю)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:12
выводил куски по 2к - все тихо. я бы на вашем месте максимально бил суммы по частям
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:14
в привате надо валютный счет (не карта), чтобы по свифту загнать в ИБ
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 22 бер, 2020 17:54
Choice Trade такой-же брокер как и IB, имеет все страховки и регуляции в США (SIPC).
Уточнил насчет счетов IB в поддержке Artcapital (они их представляют в Украине), сказали что счета открываются непосредственно в американском IB
Додано: Нед 22 бер, 2020 19:00
Boeing announced late on Friday that it was suspending its dividend. The move is one of several actions the company is taking to manage through the Covid-19crisis.
круто получається
дивідендні акції, що платились Н років а тут ...
фініта ля комедія
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 бер, 2020 02:56
trololo
Можно ведь и с карты уже
greenozon
А оно позволяет закинуть в IBKR?
Додано: Пон 23 бер, 2020 08:25
Через Приват через полчаса уже зачислили.
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