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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 06:32

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Через Банк Львов закидывали деньги в IB? Комиссия красивая, еще в А-Банке пишут фикс 20 USD, но нет ли там дополнительных проблем в сравнении с Приватом.

Кстати, сделал сравнительную таблицу с комиссиями по SWIFT переводам по банкам Украины: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 09:10

NDV
Информативно, спасибо.
Не подскажите, условия перевода во всех банках одинаковые или разные?
Читал, что где-то можно отправлять прямо с карты и не важно валютная она или гривневая, где-то только с текущего счета.
Нужно ли быть клиентом банка или где-то можно пополнить просто через кассу по реквизитам?
Electron
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 17:18

Electron

Вот мне самому интересно
NDV
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 18:57

NDV

Гарна праця!

може є сенс додати колонку "SWIFT gpi"?

зараз пару банків це підтримують - ПБ, Ощад і Альянс (із того що я знаю)
https://bankalliance.ua/articles/bank-a ... -swift-gpi
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:12

  deem написав:Коллеги, поделитесь практикой плиз. Нужно вывести 25к с IB.
Заводил через приват несколько лет назад. Наигрался, плюс нужно профинансировать реальный сектор в Украине.
Что скажет/попросит Приват когда получит Свифтовку от IB на 25к?


выводил куски по 2к - все тихо. я бы на вашем месте максимально бил суммы по частям
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trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:14

  Electron написав:NDV
Информативно, спасибо.
Не подскажите, условия перевода во всех банках одинаковые или разные?
Читал, что где-то можно отправлять прямо с карты и не важно валютная она или гривневая, где-то только с текущего счета.
Нужно ли быть клиентом банка или где-то можно пополнить просто через кассу по реквизитам?


в привате надо валютный счет (не карта), чтобы по свифту загнать в ИБ
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 17:54

  _dd_ написав:Makepeace
Какой-то этот Choice Trade стремный. В контактах только телефоны. Без адреса.
IB по прежнему открывает счет в UK.

Choice Trade такой-же брокер как и IB, имеет все страховки и регуляции в США (SIPC).
Уточнил насчет счетов IB в поддержке Artcapital (они их представляют в Украине), сказали что счета открываются непосредственно в американском IB
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 19:00

Boeing announced late on Friday that it was suspending its dividend. The move is one of several actions the company is taking to manage through the Covid-19crisis.

https://www.barrons.com/articles/boeing ... d=hp_DAY_1

круто получається
дивідендні акції, що платились Н років а тут ...
фініта ля комедія
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 02:56

trololo

Можно ведь и с карты уже

greenozon

А оно позволяет закинуть в IBKR?
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:25

  greenozon написав:NDV

Гарна праця!

може є сенс додати колонку "SWIFT gpi"?

зараз пару банків це підтримують - ПБ, Ощад і Альянс (із того що я знаю)
https://bankalliance.ua/articles/bank-a ... -swift-gpi

Через Приват через полчаса уже зачислили.
Vint
 
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