|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 25 бер, 2020 21:40
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Дозаполнил таблицу по комиссиям Swift переводов, выделил 4 банка с минимальными комиссиями
Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:49
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Спасибо, по документам лазить та еще работа)
Оказывается у конкорда еще нормальные тарифы, я как раз деньги с депозита оттуда на IBKR собирался перекидывать, может и в нал переходить не придется, через недельку зайду к ним и отпишусь получится ли или потребуют документы неадекватные.
|