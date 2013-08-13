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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 21:40

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Дозаполнил таблицу по комиссиям Swift переводов, выделил 4 банка с минимальными комиссиями https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... OGnvKoJT9c
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 15:49

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Спасибо, по документам лазить та еще работа)

Оказывается у конкорда еще нормальные тарифы, я как раз деньги с депозита оттуда на IBKR собирался перекидывать, может и в нал переходить не придется, через недельку зайду к ним и отпишусь получится ли или потребуют документы неадекватные.
NDV
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