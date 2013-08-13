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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 22:40

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Дозаполнил таблицу по комиссиям Swift переводов, выделил 4 банка с минимальными комиссиями https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... OGnvKoJT9c
Makepeace
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 16:49

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Спасибо, по документам лазить та еще работа)

Оказывается у конкорда еще нормальные тарифы, я как раз деньги с депозита оттуда на IBKR собирался перекидывать, может и в нал переходить не придется, через недельку зайду к ним и отпишусь получится ли или потребуют документы неадекватные.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:07

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Писал в саппорт только что по поводу Swift перевода брокеру по е-лимиту, может кому будет интересно, тарифы на Свифт самые низкие у них, всего $20, в разы дешевле привата получается, текущий счёт открытие 50 грн.
По документам сказали хватит справки о доходах и реквизитов (переводов на украинский и заверений нотариуса не нужно), так ли это на самом деле - на днях проверю.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 13:12

  NDV написав:Писал в саппорт только что по поводу Swift перевода брокеру по е-лимиту, может кому будет интересно, тарифы на Свифт самые низкие у них, всего $20, в разы дешевле привата получается, текущий счёт открытие 50 грн.
По документам сказали хватит справки о доходах и реквизитов (переводов на украинский и заверений нотариуса не нужно), так ли это на самом деле - на днях проверю.

Это в каком банке?
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:47

EvgeniyL

В Конкорде, сорри, продублировал сообщение которое в его ветку написал и забыл отредактировать.
NDV
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:01

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Будь-ласка, відпишіться хтось (можна і в приват), хто мав вдалий досвід по SWIFTу на IBKR (або на їншого брокера) в іншому банку ніж Приват.
Вже тиждень б'юсь об стінку в Південному, сьогодні, нарешті, отримав чітку відмову.
quest7
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:07

  quest7 написав:Будь-ласка, відпишіться хтось (можна і в приват), хто мав вдалий досвід по SWIFTу на IBKR (або на їншого брокера) в іншому банку ніж Приват.
Вже тиждень б'юсь об стінку в Південному, сьогодні, нарешті, отримав чітку відмову.

В другом госе тоже неделю жду. Решил помочь им и не забирать депозит кэшем... Но отказа пока нет. По результатам напишу.

В привате было всё быстро и четко.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 00:31

  quest7 написав:Будь-ласка, відпишіться хтось (можна і в приват), хто мав вдалий досвід по SWIFTу на IBKR (або на їншого брокера) в іншому банку ніж Приват.
Вже тиждень б'юсь об стінку в Південному, сьогодні, нарешті, отримав чітку відмову.

На каких основаниях, какие документы требовали?
Makepeace
 
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