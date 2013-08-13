RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 00:43

Через АБанк чи Idea в когось був позитивий досвід відправки Свіфт? Комісія значно менша ніж Приват..
Worman
 
Повідомлень: 1
З нами з: 05.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03

Worman

Зашел сегодня специально в идею, заодно закинул на 18% вклад для новых клиентов.
Спросил: "А SWIFT через ваш банк можно отправить?"
Отвечают: "Да, конечно"
Уточняю: "А по е-лимиту можно?"
Менеджеры переглянулись друг на друга с испуганным выражением лица под масками.
Крутят головой: "Неее, неее, нет"

:lol: :lol: :lol:

Написал еще в поддержку на всякий случай, ответили что такие вопросы только по телефону обсуждаются :lol:
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 09.06.19
Подякував: 28 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 кві, 2020 22:52

NDV
Зашел сегодня специально в идею, заодно закинул на 18% вклад для новых клиентов.
Спросил: "А SWIFT через ваш банк можно отправить?"
Отвечают: "Да, конечно"
Уточняю: "А по е-лимиту можно?"
Менеджеры переглянулись друг на друга с испуганным выражением лица под масками.
Крутят головой: "Неее, неее, нет"

То есть они отправляют только маленькие суммы?Почему отказ в е-лимите тогда?
vader
 
Повідомлень: 15
З нами з: 26.01.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 13:05
1 3452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 16:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.