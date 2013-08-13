Инвестиции на рынках США. ETF.

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 05 кві, 2020 00:43
Через АБанк чи Idea в когось був позитивий досвід відправки Свіфт? Комісія значно менша ніж Приват..
Додано: Пон 13 кві, 2020 16:03
Worman
Зашел сегодня специально в идею, заодно закинул на 18% вклад для новых клиентов.
Спросил: "А SWIFT через ваш банк можно отправить?"
Отвечают: "Да, конечно"
Уточняю: "А по е-лимиту можно?"
Менеджеры переглянулись друг на друга с испуганным выражением лица под масками.
Крутят головой: "Неее, неее, нет"
Написал еще в поддержку на всякий случай, ответили что такие вопросы только по телефону обсуждаются
Додано: Пон 13 кві, 2020 22:52
NDV
То есть они отправляют только маленькие суммы?Почему отказ в е-лимите тогда?
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