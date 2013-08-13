Инвестиции на рынках США. ETF.

NDV
Отделение не в Киеве, да и это не особо важно, переводите с любого.
Нет, это не IBKR Lite, посмотрите тарифы на сайте Арткапитал.
OUR да, это оплата отправителем, это удивило, т.к. в основном банки отправлют SHA
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 18 кві, 2020 01:46
NDV
Отделение не в Киеве, да и это не особо важно, переводите с любого.
Нет, это не IBKR Lite, посмотрите тарифы на сайте Арткапитал.
OUR да, это оплата отправителем, это удивило, т.к. в основном банки отправлют SHA
Додано: Суб 18 кві, 2020 02:49
Makepeace
NDV
Господа уже определись в какие ценные бумаги будут инвестировать?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 19 кві, 2020 16:24
Подскажите, какого брокера выбрали и сколько он берет комиссии? Какой сайт для покупки акций используете? Деньги обратно заводить будете? Как обучались?
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