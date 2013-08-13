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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 83848586>
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:24

trololo тогда все ваши знания из прошлого, и не факт что будут работать в будущее.

Но что делать с законами Ньютона :roll:
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:26

  St/2 написав:trololo тогда все ваши знания из прошлого, и не факт что будут работать в будущее.


да, надо это учитывать как-то. иначе алготрейдинг уже бы сьел всех вся а рынок стал бы ходить прямыми линиями.

законы физики это супер незыблемо, но к трейдингу применяемость тоже довольно ограничена, не понял Вашу мысль
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 12:52

trololo
Постулат - прошлое не предсказывает будущее противоречит мудрости - кто не знает прошлого обречен повторять его в будущем.

В экономике есть такие же устойчивые понятия как гравитация или магнитизм в физике.
Есть прекрасный пример, показывающий что и наши знания физики вполне поверхностны. Робот заданной силой бьет по бильярдному шару, если шар сможет последовательно коснутся более 5 бортов, погрешность на столе и модели будет очевидно заметной.
Если коснется более 10, то любая модель даст случайное значение.
Тоже дело и с синоптиками, прогноз на 24 часа вполне точен. На месяц случаен.

Возвращаясь к рынкам.
Если мы мыслим классами активов, то на длинных горизонтах наш результат будет со значительной точностью прогнозиуем. А предсказать цену конкретного имени завтра практически не возможно.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 13:40

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Походу моя неудачная шутка спровоцировала обсуждение. Если же серьезно то я не эксперт и советы давать не могу( опыта по сути 2 месяца) Из того что я делаю : я купил на сколько не жалко акций ccl, сейчас на аналогичную сумму докуплю дельты. Остальное планирую держать в кеше( пока нет инактивити фи на ИБ и нет данных по 1му кварталу). Потом план будет 60% voo, 25% mchi , 15% rsx. Есть защитные активы оффлайн, так что на ФР не вижу смысла их покупать.

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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 19:23

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Мне сразу открыли Универсальную gold
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Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2020 20:11

  St/2 написав:Ukrainian
TQQQ-15%
EDV-85%

Вы наверное Адам Смит почитываете :wink:
https://smithchenko.livejournal.com/4772.html
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 00:00

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

извиняюсь что не в тему, но есть ли в Украине брокеры типа русских Сбербанка, Тинькофф, с удобными и понятными приложениями?
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Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2020 19:14

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Получил ответ от банка Львов:

"Доброго дня!
Розглянувши ваші документи, інформуємо вас про те, що Банк не здійснює операції за такими договорами."

Интересно, по каким договорам они вообще осуществляют операции

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Тоже подумывал за Дельту, но потом передумал, сильно много долгов у них, Southwest получше выглядит.

А вот Cruisers gonna cruise - да =)
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 07:43

  St/2 написав:Ukrainian
TQQQ-15%
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Long или daily trading?
Раньше я помню вы свои модели почаще выкладывали
Разные варианты % с SPY + TLT
Потом ещё страны были
Вы Адама Смита не читаете ? Он на осень большой обвал на рынках вангует
Впрочем не только он попадались на глаза разные прогнозы на это год и 180 и 150 и 120 SPY
:roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2020 21:18

Ukrainian
Все может быть, но лучше собрать разно классовый портфель.
St/2
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