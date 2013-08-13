trololo тогда все ваши знания из прошлого, и не факт что будут работать в будущее.
Но что делать с законами Ньютона
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 20 кві, 2020 12:24
trololo тогда все ваши знания из прошлого, и не факт что будут работать в будущее.
Но что делать с законами Ньютона
Додано: Пон 20 кві, 2020 12:26
да, надо это учитывать как-то. иначе алготрейдинг уже бы сьел всех вся а рынок стал бы ходить прямыми линиями.
законы физики это супер незыблемо, но к трейдингу применяемость тоже довольно ограничена, не понял Вашу мысль
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 20 кві, 2020 12:52
trololo
Постулат - прошлое не предсказывает будущее противоречит мудрости - кто не знает прошлого обречен повторять его в будущем.
В экономике есть такие же устойчивые понятия как гравитация или магнитизм в физике.
Есть прекрасный пример, показывающий что и наши знания физики вполне поверхностны. Робот заданной силой бьет по бильярдному шару, если шар сможет последовательно коснутся более 5 бортов, погрешность на столе и модели будет очевидно заметной.
Если коснется более 10, то любая модель даст случайное значение.
Тоже дело и с синоптиками, прогноз на 24 часа вполне точен. На месяц случаен.
Возвращаясь к рынкам.
Если мы мыслим классами активов, то на длинных горизонтах наш результат будет со значительной точностью прогнозиуем. А предсказать цену конкретного имени завтра практически не возможно.
Додано: Пон 20 кві, 2020 13:40
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Походу моя неудачная шутка спровоцировала обсуждение. Если же серьезно то я не эксперт и советы давать не могу( опыта по сути 2 месяца) Из того что я делаю : я купил на сколько не жалко акций ccl, сейчас на аналогичную сумму докуплю дельты. Остальное планирую держать в кеше( пока нет инактивити фи на ИБ и нет данных по 1му кварталу). Потом план будет 60% voo, 25% mchi , 15% rsx. Есть защитные активы оффлайн, так что на ФР не вижу смысла их покупать.
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Додано: Пон 20 кві, 2020 20:11
Вы наверное Адам Смит почитываете
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 21 кві, 2020 00:00
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
извиняюсь что не в тему, но есть ли в Украине брокеры типа русских Сбербанка, Тинькофф, с удобными и понятными приложениями?
Додано: Вів 21 кві, 2020 19:14
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Получил ответ от банка Львов:
"Доброго дня!
Розглянувши ваші документи, інформуємо вас про те, що Банк не здійснює операції за такими договорами."
Интересно, по каким договорам они вообще осуществляют операции
PrimusInterPares
Тоже подумывал за Дельту, но потом передумал, сильно много долгов у них, Southwest получше выглядит.
А вот Cruisers gonna cruise - да =)
Додано: Сер 22 кві, 2020 07:43
Long или daily trading?
Раньше я помню вы свои модели почаще выкладывали
Разные варианты % с SPY + TLT
Потом ещё страны были
Вы Адама Смита не читаете ? Он на осень большой обвал на рынках вангует
Впрочем не только он попадались на глаза разные прогнозы на это год и 180 и 150 и 120 SPY
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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