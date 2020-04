Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Суб 25 кві, 2020 21:41

Это больше для регулярных торговЯ смотрю на комбинациюPHYS 50%SPY 50%С TQQQ Как и с любыми leveraged инструментами нужно глаз да глазCan this go to 0? Yes. It's triple the exposure to the Nasdaq. A 33% decline in the Nasdaq means losing 100% in TQQQ. If you're a novice investor, don't go anywhere near leveraged ETFs.Мне больше long term в плане закинуть и забыть на десять двадцать тридцать лет; ничего не продавать а только раз в месяц купить того или другого чтоб пропорция сохраняласьКак то такПокритикуйте пожалуйстаВот ещё нашёл интересную статьюPerhaps the biggest hidden nuance with leveraged ETFs is that doubled daily returns don’t lead to doubled long-term returns. The math is relatively simple, if you’re starting with $100, a 10% gain on Day 1 results in $110. A 10% drop the next day ends you at $99 due to the higher starting base on the second day. Double the daily performance however and you’ll end up at $120 on the first day and $96 on the second, 3% lower than the non-doubled benchmark.For super leveraged 3x ETFs, the effects are even more amplified with results of $130 and $91, an 8% drop vs. the benchmark.