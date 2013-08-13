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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 27 кві, 2020 17:30
St/2
Ви практикували виведення коштів? Ходять чутки, що наша податкова дивно дивиться на гроші, які прийшли від IntBr і мріє всю суму обкласти повноцінним податком 18 + 1,5.
При цьому IntBr при відкритті рахунку просить податковий номер.
Як Ви думаєте, буде брокер повідомляти нашу податкову про виплати?
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:39
І ще.
Перепрошую, що набридаю.
Це нормально, що код підтвердження входу до особистого кабінету IntBr надходить з українського сотового номера?
Дякую!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 19:19
LordEmerald написав:
Я фанат Теслы и Маска, но это не про инвестиции).
почему это? бумага отлично ходит последний год, я в основном только ее и торгую
ib_investor написав:
Це нормально, що код підтвердження входу до особистого кабінету IntBr надходить з українського сотового номера?
Дякую!
нормально
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:32
trololo написав: LordEmerald написав:
Я фанат Теслы и Маска, но это не про инвестиции).
почему это? бумага отлично ходит последний год, я в основном только ее и торгую
ib_investor написав:
Це нормально, що код підтвердження входу до особистого кабінету IntBr надходить з українського сотового номера?
Дякую!
нормально
Я может не правильно выразился, я для себя не считаю ее инвестицией, так как я покупаю по фундаменталу и на длительный срок. В случае с Теслой это игра. Но сама компания и ее продукт мне нравится.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:38
LordEmerald написав:
так как я покупаю по фундаменталу
мне тесловский фундамент оч нравится, но агитировать не буду
бамажка не для всех
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:43
LordEmerald написав:
Я фанат Теслы и Маска, но это не про инвестиции).
Вот так диверсифицировался SPY, TLT, IAU, VNQ, VB, SCHM, IEMG + небольшой портфель из акций, выбранных по фундаменталу(чтоб скучно не было).
Можно было просто VT плюс TLT купить и не заморачиваться.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:01
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Как минимум спорно. Важны пропорции. Бэктесты в помощь.
Да и вообще, цели "не заморачиваться" не стоит.
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