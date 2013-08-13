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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:02

itdxtyrj999

на каналі "Мілліонер за 7 років" є всі відповіді по ІБ.

от наприклад як переказати wire (SWIFT) платіж в ІБ

https://youtu.be/RYpurrD40Y4

і таки да - треба довідку про походження коштів, якщо достатньо - можна онлайн із податкової витянути, тут розповідають як

topic234620.html
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Вів 13 сер, 2013 16:53
St/2

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