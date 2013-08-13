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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:02

itdxtyrj999

на каналі "Мілліонер за 7 років" є всі відповіді по ІБ.

от наприклад як переказати wire (SWIFT) платіж в ІБ

https://youtu.be/RYpurrD40Y4

і таки да - треба довідку про походження коштів, якщо достатньо - можна онлайн із податкової витянути, тут розповідають як

topic234620.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:20

greenozon
Перепрошую, переглянув відео за Вашим посиланням, але мені все одно не зрозуміло про наявність вхідної комісії від IntBr при здійсненні wire платежу.
Навіть на цьому відео можна побачити згадку про той 1%, що мене, наразі, турбує :)
Дякую!
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:58

  ib_investor написав:greenozon
Перепрошую, переглянув відео за Вашим посиланням, але мені все одно не зрозуміло про наявність вхідної комісії від IntBr при здійсненні wire платежу.
Навіть на цьому відео можна побачити згадку про той 1%, що мене, наразі, турбує :)
Дякую!

Нет там никакой комиссии при вводе ваером.
Vint
 
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