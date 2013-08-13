Инвестиции на рынках США. ETF.

на каналі "Мілліонер за 7 років" є всі відповіді по ІБ.
от наприклад як переказати wire (SWIFT) платіж в ІБ
і таки да - треба довідку про походження коштів, якщо достатньо - можна онлайн із податкової витянути, тут розповідають як
topic234620.html
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:02
itdxtyrj999
на каналі "Мілліонер за 7 років" є всі відповіді по ІБ.
от наприклад як переказати wire (SWIFT) платіж в ІБ
і таки да - треба довідку про походження коштів, якщо достатньо - можна онлайн із податкової витянути, тут розповідають як
topic234620.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:20
greenozon
Перепрошую, переглянув відео за Вашим посиланням, але мені все одно не зрозуміло про наявність вхідної комісії від IntBr при здійсненні wire платежу.
Навіть на цьому відео можна побачити згадку про той 1%, що мене, наразі, турбує
Дякую!
Додано: Сер 29 кві, 2020 00:58
Нет там никакой комиссии при вводе ваером.
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