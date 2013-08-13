Инвестиции на рынках США. ETF.

Доброго дня, шановні колеги. Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік. Маю декілька варіантів відповідей: 1. 4723*12*3=170к грн 2. 10000*12*3=360к грн 3. 4723*12=57к грн 4. 10000*12=120к грн Може хтось знає напевне? 5. ?????? Буду дуже вдячний за відповідь.