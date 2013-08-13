RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 05:45

greenozon

та я к тому, что дальнейшая либерализация, судя по всему, приостанавливается, если не разворачивается в обратную сторону

П.С. Бафетт уже давно не король, он в 20 веке остался, современный рынок он не понимает (хотя вряд ли вообще есть кто-то, кто его понимает)
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 154
З нами з: 09.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:31

Підкажіть, swift переказ здійснювати на зазначений "номер банковского счета", а транзитний рахунок 021000089 не вказувати?
Дякую!

Зображення
ib_investor
 
Повідомлень: 14
З нами з: 27.04.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:28

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Доброго дня, шановні колеги.
Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік.
Маю декілька варіантів відповідей:
1. 4723*12*3=170к грн
2. 10000*12*3=360к грн
3. 4723*12=57к грн
4. 10000*12=120к грн
Може хтось знає напевне?
5. ??????
Буду дуже вдячний за відповідь.
bulldog-zp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 08.07.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:08

bulldog-zp
решение по swift в рамках е-лимита будет принимать фин.мон. банка.
потому совет: возьмите все доки, сходите к самым адекватным из вашей практики банковским менеджерам и пусть они сформируют для фин.мона вопрос на основе вашего видения.
а заявлять, имхо, нужно максимум, согласно ваших отчетов/деклараций.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 14669
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1948 раз.
Подякували: 4328 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:54

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги.
Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік.
Маю декілька варіантів відповідей:
1. 4723*12*3=170к грн
2. 10000*12*3=360к грн
3. 4723*12=57к грн
4. 10000*12=120к грн
Може хтось знає напевне?
5. ??????
Буду дуже вдячний за відповідь.


зависит на кого попадете. я год назад после введения лимитов вывел 10к частями по 2 вообще без деклараций, по старому договору КП квартиры (пятилетней давности), а потом перестали принимать вообще. так что частично лотерейка...
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4807
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2097 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:13

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги.
Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік.
Маю декілька варіантів відповідей:
1. 4723*12*3=170к грн
2. 10000*12*3=360к грн
3. 4723*12=57к грн
4. 10000*12=120к грн
Може хтось знає напевне?
5. ??????
Буду дуже вдячний за відповідь.


отправьте газом до 150к
или до 150к прихватом после 21:30
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:14

  trololo написав:
  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги.
Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік.
Маю декілька варіантів відповідей:
1. 4723*12*3=170к грн
2. 10000*12*3=360к грн
3. 4723*12=57к грн
4. 10000*12=120к грн
Може хтось знає напевне?
5. ??????
Буду дуже вдячний за відповідь.


зависит на кого попадете. я год назад после введения лимитов вывел 10к частями по 2 вообще без деклараций, по старому договору КП квартиры (пятилетней давности), а потом перестали принимать вообще. так что частично лотерейка...


почему перестали принимать? если КП квартиры есть???
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:16

подскажите, СМС в IB не приходит на Киевстар. Нельзя использовать приложение и нельзя загнать SWIFT. Поддержка тупит! Все документы вроде бы подтверждены. Приходит спам про то что надо пополнить.

Ни у кого нету? попробовать купить симку водафон.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 22.12.16
Подякував: 187 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 00:22

  proftpd66 написав:почему перестали принимать? если КП квартиры есть???


потому что только декларация подтверждает доход
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4807
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2097 раз.
Подякували: 1258 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 86878889
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Инвестиции в ценные бумаги Украины и России
Anonymous » Вів 13 сер, 2013 13:05
1 3480
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 сер, 2013 16:53
St/2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.