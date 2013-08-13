Инвестиции на рынках США. ETF.

Доброго дня, шановні колеги. Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік. Маю декілька варіантів відповідей: 1. 4723*12*3=170к грн 2. 10000*12*3=360к грн 3. 4723*12=57к грн 4. 10000*12=120к грн Може хтось знає напевне? 5. ?????? Буду дуже вдячний за відповідь.
bulldog-zp решение по swift в рамках е-лимита будет принимать фин.мон. банка. потому совет: возьмите все доки, сходите к самым адекватным из вашей практики банковским менеджерам и пусть они сформируют для фин.мона вопрос на основе вашего видения. а заявлять, имхо, нужно максимум, согласно ваших отчетов/деклараций.
bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги. Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік. Маю декілька варіантів відповідей: 1. 4723*12*3=170к грн 2. 10000*12*3=360к грн 3. 4723*12=57к грн 4. 10000*12=120к грн Може хтось знає напевне? 5. ?????? Буду дуже вдячний за відповідь.
зависит на кого попадете. я год назад после введения лимитов вывел 10к частями по 2 вообще без деклараций, по старому договору КП квартиры (пятилетней давности), а потом перестали принимать вообще. так что частично лотерейка...
bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги. Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік. Маю декілька варіантів відповідей: 1. 4723*12*3=170к грн 2. 10000*12*3=360к грн 3. 4723*12=57к грн 4. 10000*12=120к грн Може хтось знає напевне? 5. ?????? Буду дуже вдячний за відповідь.
отправьте газом до 150к или до 150к прихватом после 21:30
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги. Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік. Маю декілька варіантів відповідей: 1. 4723*12*3=170к грн 2. 10000*12*3=360к грн 3. 4723*12=57к грн 4. 10000*12=120к грн Може хтось знає напевне? 5. ?????? Буду дуже вдячний за відповідь.
зависит на кого попадете. я год назад после введения лимитов вывел 10к частями по 2 вообще без деклараций, по старому договору КП квартиры (пятилетней давности), а потом перестали принимать вообще. так что частично лотерейка...
почему перестали принимать? если КП квартиры есть???
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
proftpd66 написав:подскажите, СМС в IB не приходит на Киевстар. Нельзя использовать приложение и нельзя загнать SWIFT. Поддержка тупит! Все документы вроде бы подтверждены. Приходит спам про то что надо пополнить.
Ни у кого нету? попробовать купить симку водафон.
на все 3 наши оператора СМС приходят. перегрузите свой смартфон. может это поможет. если этот номер уже забит в систему, вам придётся ждать помощь поддержки. или позвоните им: 1 (312) 542-6901 или на российский +41-41-726-9506
зы. недавно сталкивался с такой проблемой по другим вопросам. смс на киевстар (на 067) перестали приходить вообще. пришлось через оператора колл-центра вручную менять номер на новый и воспользоваться другим устройством.