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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 тра, 2020 03:30
proftpd66 написав:
почему перестали принимать? если КП квартиры есть???
более того, доки про источник доходов старше 3х лет принимать не сильно спешат.
мол, новые давай.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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