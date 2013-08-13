Инвестиции на рынках США. ETF.

более того, доки про источник доходов старше 3х лет принимать не сильно спешат.
мол, новые давай.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 тра, 2020 03:30
более того, доки про источник доходов старше 3х лет принимать не сильно спешат.
мол, новые давай.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:19
на каком основании?
можно подать в суд на банк или на отдел банковский и/или его директора, что они не хотят принимать?
Или жалобу в НБУ.
на сколько мне известно: банки принимают любой документ абсолютно и передают в НБУ. Если НБУ считает что надо проверить документ, то обращаются в СБУ или НАБУ.
Какой банк не принял старше 3 лет??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:22
мне на телефон постоянно при хотят смс, от гугла или от вебмани.
Проблема может быть если использовать второй номер телефона на сим-карте. НО у меня один номер и он работает.
Я думаю лучше взять водафон.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 07 тра, 2020 13:36
я открыл чат в
жду 20 минут связь с оператором.
Пробовал Английскую версию поддержки, разные пункты. Время в UK уже рабочее давно. Все равно 20 минут надо ждать.
IB не сайт, а гiвно полное!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:14
задача не судиться или жаловаться.
задача решить вопрос.
я не знаю причин отказа, потому что в моём случае его не было.
но адекватный менеджер рекомендовала не подавать старые доки на согласование.
возможный аргумент банка: за период больше 3х лет вы могли прожить те, ранее задекларированные, доходы.
кроме этого, ходят слухи, что сложновато получить официальный документ про отказ согласования/подтверждения. то есть, период обжалования может сильно растянуться.
короче: ищите вменяемую контору, практикующую е-лимит в объеме.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09
Зайдите в АТБ и жалуйтесь что там очередь и пакетики для овощей без ручек.
IB лоукост брокер, не нравится сервис, велкам в приватбанкинг счет откроют от 10 млн дол. И будите покупать акции с комис 0,3% от обьема + 100 дол за сделку.
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