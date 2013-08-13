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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 03:30

  proftpd66 написав:почему перестали принимать? если КП квартиры есть???

более того, доки про источник доходов старше 3х лет принимать не сильно спешат.
мол, новые давай.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:19

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:почему перестали принимать? если КП квартиры есть???

более того, доки про источник доходов старше 3х лет принимать не сильно спешат.
мол, новые давай.


на каком основании?
можно подать в суд на банк или на отдел банковский и/или его директора, что они не хотят принимать?

Или жалобу в НБУ.

на сколько мне известно: банки принимают любой документ абсолютно и передают в НБУ. Если НБУ считает что надо проверить документ, то обращаются в СБУ или НАБУ.


Какой банк не принял старше 3 лет??
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:22

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:подскажите, СМС в IB не приходит на Киевстар. Нельзя использовать приложение и нельзя загнать SWIFT. Поддержка тупит! Все документы вроде бы подтверждены. Приходит спам про то что надо пополнить.

Ни у кого нету? попробовать купить симку водафон.

на все 3 наши оператора СМС приходят.
перегрузите свой смартфон. может это поможет.
если этот номер уже забит в систему, вам придётся ждать помощь поддержки.
или позвоните им:
1 (312) 542-6901
или на российский +41-41-726-9506

зы. недавно сталкивался с такой проблемой по другим вопросам.
смс на киевстар (на 067) перестали приходить вообще. пришлось через оператора колл-центра вручную менять номер на новый и воспользоваться другим устройством.



мне на телефон постоянно при хотят смс, от гугла или от вебмани.

Проблема может быть если использовать второй номер телефона на сим-карте. НО у меня один номер и он работает.

Я думаю лучше взять водафон.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:36

я открыл чат в https://www.interactivebrokers.co.uk/chat/

жду 20 минут связь с оператором.

Пробовал Английскую версию поддержки, разные пункты. Время в UK уже рабочее давно. Все равно 20 минут надо ждать.

IB не сайт, а гiвно полное!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:14

  proftpd66 написав:на каком основании?
можно подать в суд на банк или на отдел банковский и/или его директора, что они не хотят принимать?

Или жалобу в НБУ.

на сколько мне известно: банки принимают любой документ абсолютно и передают в НБУ. Если НБУ считает что надо проверить документ, то обращаются в СБУ или НАБУ.


Какой банк не принял старше 3 лет??

задача не судиться или жаловаться.
задача решить вопрос.

я не знаю причин отказа, потому что в моём случае его не было.
но адекватный менеджер рекомендовала не подавать старые доки на согласование.
возможный аргумент банка: за период больше 3х лет вы могли прожить те, ранее задекларированные, доходы.
кроме этого, ходят слухи, что сложновато получить официальный документ про отказ согласования/подтверждения. то есть, период обжалования может сильно растянуться.

короче: ищите вменяемую контору, практикующую е-лимит в объеме.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 17:09

  proftpd66 написав:я открыл чат в https://www.interactivebrokers.co.uk/chat/

жду 20 минут связь с оператором.

Пробовал Английскую версию поддержки, разные пункты. Время в UK уже рабочее давно. Все равно 20 минут надо ждать.

IB не сайт, а гiвно полное!

Зайдите в АТБ и жалуйтесь что там очередь и пакетики для овощей без ручек.
IB лоукост брокер, не нравится сервис, велкам в приватбанкинг счет откроют от 10 млн дол. И будите покупать акции с комис 0,3% от обьема + 100 дол за сделку.
St/2
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 20:44

Makepeace Спасибо за советы по А-Банку. Сегодня пробовали с менеджером банка сделать все по пунктам, но не успели провести. Вернули на доработку с замечанием:
потрібне підтвердження, що клієнт планує придбання цінних паперів, іноземні емітенти яких мають офіційну рейтингову оцінку, не нижчу, ніж інвестиційний клас, підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s) на дату придбання банком цих цінних паперів.
Это требование відповідно до пункту 12.1 розділу І Положення № 5 "Про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті", Банку забороняється здійснювати валютні операції з переказу іноземної валюти/гривні для здійснення інвестиції за кордон в цінні папери іноземного емітента, крім:
1) придбання цінних паперів, іноземні емітенти яких мають офіційну рейтингову оцінку, не нижчу, ніж інвестиційний клас, підтверджену в бюлетені щонайменше двох провідних світових рейтингових компаній (Fitch Ratings, Standard&Poor’s, Moody’s) на дату придбання банком цих цінних паперів
Отправили пару ссылок на рейтинги, видимо уже завтра будет реакция...
aptxa
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 21:12

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  aptxa написав:Спасибо за советы по А-Банку. Сегодня пробовали с менеджером банка сделать все по пунктам, но не успели провести. Вернули на доработку с замечанием:


теж був в відділенні АБанку сьогодні, спробував завести розмову по е-ліцензіям, реакція була смішна - банк не займається таким, ідіть в ПБ!
+50грн !
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greenozon
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