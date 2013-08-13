Инвестиции на рынках США. ETF.

интересное кино. наверное у них по исполнению траблы были. а то если каждому компенсировать то кровать поломается
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:07
интересное кино. наверное у них по исполнению траблы были. а то если каждому компенсировать то кровать поломается
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:37
Доброго дня, шановні колеги. Чи має хтось досвід торгівлі через ІБ інтрадей? Який тип рахунку и тарифний план відкривати для інтрадей? Я планую частину депозиту приблизно 3к використовувати для активної торгівлі щодня ( бо боюся померти від скуки від пасивного інвестування), угодами по 200-500 долл. Платити за угоду в 300 долл по фіксед прайс ван доллар це вже занадто. А в тайред план 0.35 долл, але здається є ще додаткові комісії. Не можу до кінця розібратися. Є жива адекватна людина з досвідом торгівлі інтрадей? Відгукніться б-ласка сюди або в лічку. Дякую.
А підтримка в ІБ реально гімно, в Екзанте набагато краща, як власне і тарифи.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:21
ПО не подготивили к отрицательным ценам, поэтому Томас Петерфи и взял долги на себя. А вот почему они не внесли изменения при том, что биржа за несколько дней до этого изменила регламент в связи с возможностью отрицательных цен, остается вопросом. У нас на заводе уже бы крайнего нашли и расстреляли за это.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28
По-моему для интрадей нужно от 25к на счету. Тип margin дает право покупать в долг (определись нужно ли тебе, многие категорически против). Тариф tired при таких суммах будет выгодней, за сделку 0.33-0.38 дол (по крайней мере в штатах).
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