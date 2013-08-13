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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Суб 09 тра, 2020 18:07

  St/2 написав:Почему interactivebrokers?
IB списал убыток клиентам за отрицательную цену нефти. Цена вопроса 103 млн дол.


интересное кино. наверное у них по исполнению траблы были. а то если каждому компенсировать то кровать поломается
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2020 00:37

Доброго дня, шановні колеги. Чи має хтось досвід торгівлі через ІБ інтрадей? Який тип рахунку и тарифний план відкривати для інтрадей? Я планую частину депозиту приблизно 3к використовувати для активної торгівлі щодня ( бо боюся померти від скуки від пасивного інвестування), угодами по 200-500 долл. Платити за угоду в 300 долл по фіксед прайс ван доллар це вже занадто. А в тайред план 0.35 долл, але здається є ще додаткові комісії. Не можу до кінця розібратися. Є жива адекватна людина з досвідом торгівлі інтрадей? Відгукніться б-ласка сюди або в лічку. Дякую.
А підтримка в ІБ реально гімно, в Екзанте набагато краща, як власне і тарифи.
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:21

  trololo написав:
  St/2 написав:Почему interactivebrokers?
IB списал убыток клиентам за отрицательную цену нефти. Цена вопроса 103 млн дол.


интересное кино. наверное у них по исполнению траблы были. а то если каждому компенсировать то кровать поломается

ПО не подготивили к отрицательным ценам, поэтому Томас Петерфи и взял долги на себя. А вот почему они не внесли изменения при том, что биржа за несколько дней до этого изменила регламент в связи с возможностью отрицательных цен, остается вопросом. У нас на заводе уже бы крайнего нашли и расстреляли за это.
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги. Чи має хтось досвід торгівлі через ІБ інтрадей? Який тип рахунку и тарифний план відкривати для інтрадей? Я планую частину депозиту приблизно 3к використовувати для активної торгівлі щодня ( бо боюся померти від скуки від пасивного інвестування), угодами по 200-500 долл. Платити за угоду в 300 долл по фіксед прайс ван доллар це вже занадто. А в тайред план 0.35 долл, але здається є ще додаткові комісії. Не можу до кінця розібратися. Є жива адекватна людина з досвідом торгівлі інтрадей? Відгукніться б-ласка сюди або в лічку. Дякую.
А підтримка в ІБ реально гімно, в Екзанте набагато краща, як власне і тарифи.

По-моему для интрадей нужно от 25к на счету. Тип margin дает право покупать в долг (определись нужно ли тебе, многие категорически против). Тариф tired при таких суммах будет выгодней, за сделку 0.33-0.38 дол (по крайней мере в штатах).
EvgeniyL
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 19:19

EvgeniyL
Доброго дня.
Короткий коментар.
Євро/долар: дві зворотні операції на суму 20К кожна, комісія $2 за операцію.
Купівля акцій: сума операції 13К, комісія $0,17.

PS. Чи можливо відключити плече і торгувати виключно своїм коштом?
Помітив, що при купівлі євро за базову валюту рахунку кошти брокера не використовувались.
А от при купівлі акцій підключилась маржинальна програма, хоча власних коштів достатньо.
Це такі у них загальні умови роботи?

Буду вдячний за відповідь.
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 20:00

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  ib_investor написав:Купівля акцій: сума операції 13К, комісія $0,17.

Що купили якщо не секрет? В найнижчі комісії наскільки мені відомо акція один цент
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Вів 13 сер, 2013 16:53
St/2

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