Инвестиции на рынках США. ETF.

интересное кино. наверное у них по исполнению траблы были. а то если каждому компенсировать то кровать поломается
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 09 тра, 2020 18:07
интересное кино. наверное у них по исполнению траблы были. а то если каждому компенсировать то кровать поломается
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 10 тра, 2020 00:37
Доброго дня, шановні колеги. Чи має хтось досвід торгівлі через ІБ інтрадей? Який тип рахунку и тарифний план відкривати для інтрадей? Я планую частину депозиту приблизно 3к використовувати для активної торгівлі щодня ( бо боюся померти від скуки від пасивного інвестування), угодами по 200-500 долл. Платити за угоду в 300 долл по фіксед прайс ван доллар це вже занадто. А в тайред план 0.35 долл, але здається є ще додаткові комісії. Не можу до кінця розібратися. Є жива адекватна людина з досвідом торгівлі інтрадей? Відгукніться б-ласка сюди або в лічку. Дякую.
А підтримка в ІБ реально гімно, в Екзанте набагато краща, як власне і тарифи.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:21
ПО не подготивили к отрицательным ценам, поэтому Томас Петерфи и взял долги на себя. А вот почему они не внесли изменения при том, что биржа за несколько дней до этого изменила регламент в связи с возможностью отрицательных цен, остается вопросом. У нас на заводе уже бы крайнего нашли и расстреляли за это.
Додано: Вів 12 тра, 2020 16:28
По-моему для интрадей нужно от 25к на счету. Тип margin дает право покупать в долг (определись нужно ли тебе, многие категорически против). Тариф tired при таких суммах будет выгодней, за сделку 0.33-0.38 дол (по крайней мере в штатах).
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:19
EvgeniyL
Доброго дня.
Короткий коментар.
Євро/долар: дві зворотні операції на суму 20К кожна, комісія $2 за операцію.
Купівля акцій: сума операції 13К, комісія $0,17.
PS. Чи можливо відключити плече і торгувати виключно своїм коштом?
Помітив, що при купівлі євро за базову валюту рахунку кошти брокера не використовувались.
А от при купівлі акцій підключилась маржинальна програма, хоча власних коштів достатньо.
Це такі у них загальні умови роботи?
Буду вдячний за відповідь.
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:00
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Що купили якщо не секрет? В найнижчі комісії наскільки мені відомо акція один цент
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:19
Ukrainian
Я перепрошую, за всієї поваги, ще не готовий публічно обговорювати торгові ідеї.
Вважаю це поганим знаком для торговлі.
Відповідаючи на Ваше питання - все залежить від обраного тарифного плану.
Я поки вивчаю особливості.
У особистому кабінеті можна змінювати тарифний план, тому хочу спробувати обидва варіанти для остаточного рішення.
Додано: Сер 13 тра, 2020 17:07
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста.
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