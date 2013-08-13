Инвестиции на рынках США. ETF.

ib_investor
С точки зрения инвестирования вы, конечно, неправильно поступили.
Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле (или больше).
С ценами продолжает творится непонятное, выступает Powell, говорит что восстановления экономики раньше конца 2021 ожидать не стоит, и тут же даже компании, которые всего пару дней назад списали чуть ли не в банкроты (WFC, авиалинии), вверх на 5-15% на открытии.
Рай для дейтрейдеров просто с этими зигзагами, главное попадать в такт.