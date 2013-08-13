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Инвестиции на
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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:50

ib_investor

С точки зрения инвестирования вы, конечно, неправильно поступили.
Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле (или больше).

С ценами продолжает творится непонятное, выступает Powell, говорит что восстановления экономики раньше конца 2021 ожидать не стоит, и тут же даже компании, которые всего пару дней назад списали чуть ли не в банкроты (WFC, авиалинии), вверх на 5-15% на открытии.

Рай для дейтрейдеров просто с этими зигзагами, главное попадать в такт.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:16

NDV

Дякую.
Досвіду трішки не вистачає.
З ранку бачив повідомлення про придбання фондом саудів широкого спектру блю-чіпс, але і це не зупинило від продажу та фіксації прибутку.
Чи ця здатність є характерною і не для всіх можливою?
Як вважаєте?
ib_investor
 
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