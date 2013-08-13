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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 18 тра, 2020 18:50
ib_investor
С точки зрения инвестирования вы, конечно, неправильно поступили.
Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле (или больше).
С ценами продолжает творится непонятное, выступает Powell, говорит что восстановления экономики раньше конца 2021 ожидать не стоит, и тут же даже компании, которые всего пару дней назад списали чуть ли не в банкроты (WFC, авиалинии), вверх на 5-15% на открытии.
Рай для дейтрейдеров просто с этими зигзагами, главное попадать в такт.
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NDV
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Додано: Пон 18 тра, 2020 20:16
NDV
Дякую.
Досвіду трішки не вистачає.
З ранку бачив повідомлення про придбання фондом саудів широкого спектру блю-чіпс, але і це не зупинило від продажу та фіксації прибутку.
Чи ця здатність є характерною і не для всіх можливою?
Як вважаєте?
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ib_investor
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Додано: Вів 19 тра, 2020 13:20
NDV написав:
Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле (или больше)
помню, как на 2500 по сипи мне говорили, что покупать совсем рано.
теперь почти 3000.
и в полный рост вещают про вакцину.
и шейхи вкладываются миллиардными объемами.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 15:45
ib_investor написав:
Продав через 15 хвилин після відкриття BA, BAC.
Зараз бачу, що зарано
Але дуже хотілося відчути профіт. Майже 3К за тиждень.
Наступне завдання для себе бачу - навчитися тримати профіт і не позбавлятись його за першої ліпшої можливості.
Хоча, хто знає. Може на такому ринку брати мінімальний профіт є правильною тактикою.
Буду вдячний за коментарі.
Активная торговля, кратчайший путь к разорению...
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