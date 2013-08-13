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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 18:50

ib_investor

С точки зрения инвестирования вы, конечно, неправильно поступили.
Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле (или больше).

С ценами продолжает творится непонятное, выступает Powell, говорит что восстановления экономики раньше конца 2021 ожидать не стоит, и тут же даже компании, которые всего пару дней назад списали чуть ли не в банкроты (WFC, авиалинии), вверх на 5-15% на открытии.

Рай для дейтрейдеров просто с этими зигзагами, главное попадать в такт.
NDV
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 20:16

NDV

Дякую.
Досвіду трішки не вистачає.
З ранку бачив повідомлення про придбання фондом саудів широкого спектру блю-чіпс, але і це не зупинило від продажу та фіксації прибутку.
Чи ця здатність є характерною і не для всіх можливою?
Як вважаєте?
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 13:20

  NDV написав:Но, я на 90% уверен, что в ближайшем будущем сможете откупиться обратно на 20-30% дешевле (или больше)

помню, как на 2500 по сипи мне говорили, что покупать совсем рано.
теперь почти 3000.
и в полный рост вещают про вакцину.
и шейхи вкладываются миллиардными объемами.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 15:45

  ib_investor написав:Продав через 15 хвилин після відкриття BA, BAC.
Зараз бачу, що зарано :)
Але дуже хотілося відчути профіт. Майже 3К за тиждень.
Наступне завдання для себе бачу - навчитися тримати профіт і не позбавлятись його за першої ліпшої можливості.
Хоча, хто знає. Може на такому ринку брати мінімальний профіт є правильною тактикою.

Буду вдячний за коментарі.

Активная торговля, кратчайший путь к разорению...
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 17:52

  St/2 написав:
  ib_investor написав:Продав через 15 хвилин після відкриття BA, BAC.
Зараз бачу, що зарано :)
Але дуже хотілося відчути профіт. Майже 3К за тиждень.
Наступне завдання для себе бачу - навчитися тримати профіт і не позбавлятись його за першої ліпшої можливості.
Хоча, хто знає. Може на такому ринку брати мінімальний профіт є правильною тактикою.

Буду вдячний за коментарі.

Активная торговля, кратчайший путь к разорению...

Читав про Ваші стратегії з TLT та SPY.
До речі, саме Ваші дописи на форумі спровокували зайнятись цим питанням особисто.

Залишилось одне питання. Якщо не складно.
Чи є можливість відключити плече і торгувати лише на свої?
Нервує ситуація, коли купуєш за свої кошти в межах залишку, а система фіксує, начебто ти береш у борг 3/4 від суми покупки.

І ще побачив цікаве. Начебто акції однакові, але щодо одних "плече" підключається автоматично, а до інших використовуються лише особисті кошти.
BA, наприклад, через плече.
BAC вже за особисті.
Як гадаєте, можна про це десь почитати?

Заздалегідь дякую!
ib_investor
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 22:07

  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги.
Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік.
Маю декілька варіантів відповідей:
1. 4723*12*3=170к грн
2. 10000*12*3=360к грн
3. 4723*12=57к грн
4. 10000*12=120к грн
Може хтось знає напевне?
5. ??????
Буду дуже вдячний за відповідь.

Правильна відповідь ( фінмон ПБ)
10000*12міс*3р*70%=252к грн
30% вважвється безповоротно прожратими
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:24

  bulldog-zp написав:
  bulldog-zp написав:Доброго дня, шановні колеги.
Яку максимальну сумму вперше я зможу інвестувфти в ІБ згідно з законами України, з урахуванням того, що я ФОП на 1-й групі (сплачую єдиний податок та ЕСВ 1036грн це 22% від мін зарплати 4723грн), але суму доходу вказую в звіті 10000 на місяць. Таких відомостей з держ реєстру маю три за 17, 18 та 19 рік.
Маю декілька варіантів відповідей:
1. 4723*12*3=170к грн
2. 10000*12*3=360к грн
3. 4723*12=57к грн
4. 10000*12=120к грн
Може хтось знає напевне?
5. ??????
Буду дуже вдячний за відповідь.

Правильна відповідь ( фінмон ПБ)
10000*12міс*3р*70%=252к грн
30% вважвється безповоротно прожратими

  Yuri_T написав:возможный аргумент банка: за период больше 3х лет вы могли прожить те, ранее задекларированные, доходы.

они пошли дальше и обрезают еще 30%.
спасибо за оперативную инфо.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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  #<1 ... 89909192
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