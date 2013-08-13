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Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:19
aptxa написав:
После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста
У акций нет кредитного рейтинга, он относится к облигациям. Писали физический адрес регистрации каждой компании??
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Додано: Вів 02 чер, 2020 13:29
Richi
Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.
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St/2
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Додано: Сер 03 чер, 2020 12:03
St/2 написав:Richi
Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.
Это не вопрос веры. Не собираюсь спекулировать.
P.S. Фьючерсы на нефть вынесли вперёд ногами ... Мало одного примера?
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Richi
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03
коллеги, подскажите пож., по Штатам.
если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13?
или таки 14?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 04 чер, 2020 11:32
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