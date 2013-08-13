Инвестиции на рынках США. ETF.

aptxa написав:После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста
У акций нет кредитного рейтинга, он относится к облигациям. Писали физический адрес регистрации каждой компании??
Yuri_T написав:коллеги, подскажите пож., по Штатам. если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13? или таки 14?
то отсечка по состоянию на конец дня 13 клоцніть по зображенню двд бар блакитного кольору 13 грудня 2019 дивись 2 та 3 рядки 13 п'ятниця +(T+2) = рекорд дей 17 грудня вівторок https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ex-dividend_date (читати мовою оригінала)перекладач п***.ть Є виключення з цього правила, коли двд складають більш ніж 25% вартості.
Інвестувати за кордон стане вигідніше. Податкових протиріч більше немає — юрист Новий закон №466-VIII (законопроект №1210)усунув протиріччя між поняттями «інвестиційний прибуток» і «іноземний дохід». Тепер інвестори сплачуватимуть податок тільки з інвестиційного прибутку.