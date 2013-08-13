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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:19

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  aptxa написав:После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста


У акций нет кредитного рейтинга, он относится к облигациям. Писали физический адрес регистрации каждой компании??
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2020 13:29

Richi
Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:03

  St/2 написав:Richi
Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.

Это не вопрос веры. Не собираюсь спекулировать.
P.S. Фьючерсы на нефть вынесли вперёд ногами ... Мало одного примера? :)
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03

коллеги, подскажите пож., по Штатам.
если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13?
или таки 14?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 11:32

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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:00

  Yuri_T написав:коллеги, подскажите пож., по Штатам.
если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13?
или таки 14?

то отсечка по состоянию на конец дня 13Зображення
клоцніть по зображенню
двд бар блакитного кольору
13 грудня 2019 дивись 2 та 3 рядки
13 п'ятниця +(T+2) = рекорд дей 17 грудня вівторок
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ex-dividend_date (читати мовою оригінала)перекладач п***.ть
Є виключення з цього правила, коли двд складають більш ніж 25% вартості.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:08

Інвестувати за кордон стане вигідніше.
Податкових протиріч більше немає — юрист
Новий закон №466-VIII (законопроект №1210)усунув протиріччя між поняттями «інвестиційний прибуток» і «іноземний дохід».
Тепер інвестори сплачуватимуть податок тільки з інвестиційного прибутку.

https://minfin.com.ua/ua/2020/05/28/46172692/
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Повідомлення Додано: Сер 10 чер, 2020 09:15

  Richi написав:
  St/2 написав:Richi
Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.

Это не вопрос веры. Не собираюсь спекулировать.
P.S. Фьючерсы на нефть вынесли вперёд ногами ... Мало одного примера? :)


Все кто умерли пили воду. Нужны еще примеры чтобы запретить воду? :)

Покупая LTPZ или TIP (etf инфляционно индексированные трежерис), вы берете на себя риск:
-дефолта правительства США
-дефолта администратора фонда
-комплаенса вашего банка
-разности Вашей и целевой потребительских корзин по которым считают инфляцию

Так же нужно понимать, что купив 15ти летние бонды, при переоценке инфляции на 1% вниз, это приводит к потери 15% стоимости активов. А последние 200 лет ставки только снижались.

От риска не спрятаться и не скрыться. Покупая билеты в кино на завтра, вы берете на себя риск что можете и не дожить до завтра.
St/2
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