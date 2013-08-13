Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Чет 04 чер, 2020 11:03

коллеги, подскажите пож., по Штатам.

если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13?

или таки 14?

Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.