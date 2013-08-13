Инвестиции на рынках США. ETF.

aptxa написав:После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста
У акций нет кредитного рейтинга, он относится к облигациям. Писали физический адрес регистрации каждой компании??
Yuri_T написав:коллеги, подскажите пож., по Штатам. если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13? или таки 14?
то отсечка по состоянию на конец дня 13 клоцніть по зображенню двд бар блакитного кольору 13 грудня 2019 дивись 2 та 3 рядки 13 п'ятниця +(T+2) = рекорд дей 17 грудня вівторок https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ex-dividend_date (читати мовою оригінала)перекладач п***.ть Є виключення з цього правила, коли двд складають більш ніж 25% вартості.
Інвестувати за кордон стане вигідніше. Податкових протиріч більше немає — юрист Новий закон №466-VIII (законопроект №1210)усунув протиріччя між поняттями «інвестиційний прибуток» і «іноземний дохід». Тепер інвестори сплачуватимуть податок тільки з інвестиційного прибутку.
St/2 написав:Richi Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.
Это не вопрос веры. Не собираюсь спекулировать. P.S. Фьючерсы на нефть вынесли вперёд ногами ... Мало одного примера?
Все кто умерли пили воду. Нужны еще примеры чтобы запретить воду?
Покупая LTPZ или TIP (etf инфляционно индексированные трежерис), вы берете на себя риск: -дефолта правительства США -дефолта администратора фонда -комплаенса вашего банка -разности Вашей и целевой потребительских корзин по которым считают инфляцию
Так же нужно понимать, что купив 15ти летние бонды, при переоценке инфляции на 1% вниз, это приводит к потери 15% стоимости активов. А последние 200 лет ставки только снижались.
От риска не спрятаться и не скрыться. Покупая билеты в кино на завтра, вы берете на себя риск что можете и не дожить до завтра.