Инвестиции на рынках США. ETF.

aptxa написав:После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста
У акций нет кредитного рейтинга, он относится к облигациям. Писали физический адрес регистрации каждой компании??
Yuri_T написав:коллеги, подскажите пож., по Штатам. если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13? или таки 14?
то отсечка по состоянию на конец дня 13 клоцніть по зображенню двд бар блакитного кольору 13 грудня 2019 дивись 2 та 3 рядки 13 п'ятниця +(T+2) = рекорд дей 17 грудня вівторок https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ex-dividend_date (читати мовою оригінала)перекладач п***.ть Є виключення з цього правила, коли двд складають більш ніж 25% вартості.
Інвестувати за кордон стане вигідніше. Податкових протиріч більше немає — юрист Новий закон №466-VIII (законопроект №1210)усунув протиріччя між поняттями «інвестиційний прибуток» і «іноземний дохід». Тепер інвестори сплачуватимуть податок тільки з інвестиційного прибутку.
St/2 написав:Richi Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.
Это не вопрос веры. Не собираюсь спекулировать. P.S. Фьючерсы на нефть вынесли вперёд ногами ... Мало одного примера?
Все кто умерли пили воду. Нужны еще примеры чтобы запретить воду?
Покупая LTPZ или TIP (etf инфляционно индексированные трежерис), вы берете на себя риск: -дефолта правительства США -дефолта администратора фонда -комплаенса вашего банка -разности Вашей и целевой потребительских корзин по которым считают инфляцию
Так же нужно понимать, что купив 15ти летние бонды, при переоценке инфляции на 1% вниз, это приводит к потери 15% стоимости активов. А последние 200 лет ставки только снижались.
От риска не спрятаться и не скрыться. Покупая билеты в кино на завтра, вы берете на себя риск что можете и не дожить до завтра.
Давно хотел поинтересоваться Вашим мнением по поводу животрепещущего вопроса. Вы мне представляетесть одним из самых квалифицированных на этом форуме.
Не так давно читал несколько статеек, что, мол, длинные трежерис уже не могут выполнять функцию балансира для акций (т.е. пресловутая пара SPY + TLT уже не гарантирует безболезненное прохождение медвежьих периодов рынка).
Аргументация там была такая, что до сих пор эта пара работала как часы благодаря двум условиям. Которые практически отсутствуют отныне и на обозримое будущее: 1. Купоны по длинным трежерис до сих пор были довольно значительные, т.к. закупались еще в хорошие времена (когда ставки были нормальными и деревья - зелеными), и потому эти купоны давали хороший плюс к доходности портфеля. 2. Ставки два десятилетия снижались, т.е. цена на ранее закупленные бумаги постоянно росла.
А теперь, мол, (1) трежерис в TLT остались только низкодоходные и (2) ресурс роста цены ограничен, т.к. они близки к нулю, снижать их особо некуда, а отрицательные ставки вроде как ФРС не хочет запускать, посмотрев на опыт ЕЦБ.
И потому товарищи советуют не рассчитывать на TLT, а смотреть на другие варианты.
Я, например, кроме золота, ничего не вижу. В сложные стратегии с производными не хочется лезть, ибо не понимаю я их.
Каково Ваше мнение по поводу того, что TLT и иже с ними исчерпали свой ресурс в качестве балансира/противовеса для акций в портфеле?