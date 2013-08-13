Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Сер 22 лип, 2020 15:56

Уважаемый St/2



Давно хотел поинтересоваться Вашим мнением по поводу животрепещущего вопроса.

Вы мне представляетесть одним из самых квалифицированных на этом форуме.



Не так давно читал несколько статеек, что, мол, длинные трежерис уже не могут выполнять функцию балансира для акций (т.е. пресловутая пара SPY + TLT уже не гарантирует безболезненное прохождение медвежьих периодов рынка).



Аргументация там была такая, что до сих пор эта пара работала как часы благодаря двум условиям. Которые практически отсутствуют отныне и на обозримое будущее:

1. Купоны по длинным трежерис до сих пор были довольно значительные, т.к. закупались еще в хорошие времена (когда ставки были нормальными и деревья - зелеными), и потому эти купоны давали хороший плюс к доходности портфеля.

2. Ставки два десятилетия снижались, т.е. цена на ранее закупленные бумаги постоянно росла.



А теперь, мол, (1) трежерис в TLT остались только низкодоходные и (2) ресурс роста цены ограничен, т.к. они близки к нулю, снижать их особо некуда, а отрицательные ставки вроде как ФРС не хочет запускать, посмотрев на опыт ЕЦБ.



И потому товарищи советуют не рассчитывать на TLT, а смотреть на другие варианты.



Я, например, кроме золота, ничего не вижу. В сложные стратегии с производными не хочется лезть, ибо не понимаю я их.



Каково Ваше мнение по поводу того, что TLT и иже с ними исчерпали свой ресурс в качестве балансира/противовеса для акций в портфеле?