Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Суб 25 лип, 2020 18:54

once_upon_a_time

Польза от TLT (в широком смысле, могут быть любые длинные гос бонды), совершенно не в купоне и в длинном тренде динамики ставок ФРС.



По доходности, в среднем TLT в 2 раза хуже SPY, потому добавлять TLT в портфель с точки зрения дохода смысла нет, Вы ее размываете.



Польза в другом, в дистресс эффекте. Другими словами - в отрицательной корреляции в периоды кризиса. Именно это создает "портфельный эффект" и за это дали Марковицу Нобиливку.



В кризис идет глобальный риск-офф и капитал идет в надежный актив - в доллар, а в длинных бондах еще и % платят, потому уходят в длинные.

Если внимательно изучите историю, то заметите, что TLT летели вверх еще до вмешательства ФРС в 2020, да и в 2008. Это был абсолютно естественный процесс. Потому устойчивый и надежный.



С другой стороны ставки низкие, и падать им особенно не куда. По моим прикидкам, потолок в TLT на уровне 200. То есть отсюда еще 15%. А рынки акций как мы знаем умеют падать и на 50%. Потому протекшен эффект действительно сильно ограничен.

Даже в текущем кризисе, TLT сделали ралли с 120 на 180. Это +50%. Больше такого не будет.



Ну и с третьей стороны. А кто сказал что акции в обозримом будущем ждет медвежий период?

ФРС замещает своими деньгами капитал частный, посмотрите на норму сбережения - она на абсолютном максимуме. Когда ситуация успокоится (короне уже пол года, а мы еще живы), люди начнут тратить, ФРС начнет изымать. Есть до десятка рациональных причин, почему ФРС будет опаздывать с изъятием.

Потому акции обречены на рост в среднесрочной перспективе.

Посмотрите на период 2003-2006. В это время ставка росла, TLT падал, но портфель чувствовал себя вполне не плохо.



Конечно, возможны флешкреши, как в июне 2020, или мае 2011. Но долгосрочного инвестора они беспокоить не должны. А для краткосрочного есть путы на SPY. Упадет вол ниже 20, можно будет пробовать покупать.