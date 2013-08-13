Инвестиции на рынках США. ETF.

aptxa написав:После трех дней сражений у меня тоже получилось! Финмониторинг потребовал в Объяснении написать что покупаемые акции являются не ниже инвестиционного кредитного рейтинга, добавить адрес всех компаний, количество и сумму приобретаемых акций. Валютный контроль попросил в назначении платежа добавить название, количество и сумму акций. Бред, но пришлось написать сочинение на вольную тему. Лучше пишите, что будете покупать акции одной компании - меньше текста
У акций нет кредитного рейтинга, он относится к облигациям. Писали физический адрес регистрации каждой компании??
Yuri_T написав:коллеги, подскажите пож., по Штатам. если дата экс-дивиденд, например, 14 июня, то отсечка по состоянию на конец дня 13? или таки 14?
то отсечка по состоянию на конец дня 13 клоцніть по зображенню двд бар блакитного кольору 13 грудня 2019 дивись 2 та 3 рядки 13 п'ятниця +(T+2) = рекорд дей 17 грудня вівторок https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ex-dividend_date (читати мовою оригінала)перекладач п***.ть Є виключення з цього правила, коли двд складають більш ніж 25% вартості.
Інвестувати за кордон стане вигідніше. Податкових протиріч більше немає — юрист Новий закон №466-VIII (законопроект №1210)усунув протиріччя між поняттями «інвестиційний прибуток» і «іноземний дохід». Тепер інвестори сплачуватимуть податок тільки з інвестиційного прибутку.
St/2 написав:Richi Если верите в рост инфляции посмотрите в сторону BIL и -ZQ, а основную сессию в фьючерсах 2022 есть ликвидность.
Это не вопрос веры. Не собираюсь спекулировать. P.S. Фьючерсы на нефть вынесли вперёд ногами ... Мало одного примера?
Все кто умерли пили воду. Нужны еще примеры чтобы запретить воду?
Покупая LTPZ или TIP (etf инфляционно индексированные трежерис), вы берете на себя риск: -дефолта правительства США -дефолта администратора фонда -комплаенса вашего банка -разности Вашей и целевой потребительских корзин по которым считают инфляцию
Так же нужно понимать, что купив 15ти летние бонды, при переоценке инфляции на 1% вниз, это приводит к потери 15% стоимости активов. А последние 200 лет ставки только снижались.
От риска не спрятаться и не скрыться. Покупая билеты в кино на завтра, вы берете на себя риск что можете и не дожить до завтра.
Давно хотел поинтересоваться Вашим мнением по поводу животрепещущего вопроса. Вы мне представляетесть одним из самых квалифицированных на этом форуме.
Не так давно читал несколько статеек, что, мол, длинные трежерис уже не могут выполнять функцию балансира для акций (т.е. пресловутая пара SPY + TLT уже не гарантирует безболезненное прохождение медвежьих периодов рынка).
Аргументация там была такая, что до сих пор эта пара работала как часы благодаря двум условиям. Которые практически отсутствуют отныне и на обозримое будущее: 1. Купоны по длинным трежерис до сих пор были довольно значительные, т.к. закупались еще в хорошие времена (когда ставки были нормальными и деревья - зелеными), и потому эти купоны давали хороший плюс к доходности портфеля. 2. Ставки два десятилетия снижались, т.е. цена на ранее закупленные бумаги постоянно росла.
А теперь, мол, (1) трежерис в TLT остались только низкодоходные и (2) ресурс роста цены ограничен, т.к. они близки к нулю, снижать их особо некуда, а отрицательные ставки вроде как ФРС не хочет запускать, посмотрев на опыт ЕЦБ.
И потому товарищи советуют не рассчитывать на TLT, а смотреть на другие варианты.
Я, например, кроме золота, ничего не вижу. В сложные стратегии с производными не хочется лезть, ибо не понимаю я их.
Каково Ваше мнение по поводу того, что TLT и иже с ними исчерпали свой ресурс в качестве балансира/противовеса для акций в портфеле?
once_upon_a_time Польза от TLT (в широком смысле, могут быть любые длинные гос бонды), совершенно не в купоне и в длинном тренде динамики ставок ФРС.
По доходности, в среднем TLT в 2 раза хуже SPY, потому добавлять TLT в портфель с точки зрения дохода смысла нет, Вы ее размываете.
Польза в другом, в дистресс эффекте. Другими словами - в отрицательной корреляции в периоды кризиса. Именно это создает "портфельный эффект" и за это дали Марковицу Нобиливку.
В кризис идет глобальный риск-офф и капитал идет в надежный актив - в доллар, а в длинных бондах еще и % платят, потому уходят в длинные. Если внимательно изучите историю, то заметите, что TLT летели вверх еще до вмешательства ФРС в 2020, да и в 2008. Это был абсолютно естественный процесс. Потому устойчивый и надежный.
С другой стороны ставки низкие, и падать им особенно не куда. По моим прикидкам, потолок в TLT на уровне 200. То есть отсюда еще 15%. А рынки акций как мы знаем умеют падать и на 50%. Потому протекшен эффект действительно сильно ограничен. Даже в текущем кризисе, TLT сделали ралли с 120 на 180. Это +50%. Больше такого не будет.
Ну и с третьей стороны. А кто сказал что акции в обозримом будущем ждет медвежий период? ФРС замещает своими деньгами капитал частный, посмотрите на норму сбережения - она на абсолютном максимуме. Когда ситуация успокоится (короне уже пол года, а мы еще живы), люди начнут тратить, ФРС начнет изымать. Есть до десятка рациональных причин, почему ФРС будет опаздывать с изъятием. Потому акции обречены на рост в среднесрочной перспективе. Посмотрите на период 2003-2006. В это время ставка росла, TLT падал, но портфель чувствовал себя вполне не плохо.
Конечно, возможны флешкреши, как в июне 2020, или мае 2011. Но долгосрочного инвестора они беспокоить не должны. А для краткосрочного есть путы на SPY. Упадет вол ниже 20, можно будет пробовать покупать.