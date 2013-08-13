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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:13

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:Польза в другом, в дистресс эффекте. Другими словами - в отрицательной корреляции в периоды кризиса.

Вот только в марте акции просели вместе с TLT то есть перестала работать теория.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:31

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Всё работает как всегда
St/2
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