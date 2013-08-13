Вот только в марте акции просели вместе с TLT то есть перестала работать теория.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 25 лип, 2020 19:13
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Вот только в марте акции просели вместе с TLT то есть перестала работать теория.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 25 лип, 2020 20:07
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 25 лип, 2020 22:18
Ukrainian
Спазм ликвидности. В это время в некоторых частях планеты свет выключали, они и не заметили ))
Я все таки м/м смотрю.
18 марта не помогло и золото. только BIL, только хардкор.
Повторюсь, флешкреш только путом закрывается.
Додано: Суб 25 лип, 2020 23:01
Вот только золота в тот момент (физический метал) по той бросовой цене почему-то не оказалось.
Это я к тому что только нал позволяет воспользоваться такими вот моментами и прикупить на коррекции
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Суб 25 лип, 2020 23:18
Ukrainian
Пут и есть кеш.
Но, как понять момент когда покупать дно.
Мы же знаем что -95%, это сначала -90%, а потом еще -50%
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