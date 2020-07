Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Нед 26 лип, 2020 10:38

Да, тоже читал у нескольких товарищей западных, что для многих это было неожиданно - что TLT упало вместе с рынком.Но, все-таки, в этот раз пара SPY+TLT прошла крызу достаточно хорошо, как по мне:Бернштейн в своем эссе "Skating Where the Puck Was" говорит, что корреляции постоянно меняются - по мере их осваивания рынком...Исходя из его логики, эта пара с каждым кризисом будет работать все хуже даже просто потому, что стала слишком популяризированной...Я потому и задумался - куда бежать от толпыСейчас перечитываю Грэма изданий тридцатых годов, так там так живописуются ужасы того времени (тогда все были уверены, что голубые фишки и высококлассные бонды не упадут ни при каких обстоятельствах, а повалилось просто всё и многие потеряли накопления всей жизни), что неволей накладываю на сьогодення - интересно, чем закончится этот эксперимент с нулевыми ставками многолетний. Как я понял, никто из толстосумов тоже не знает. Для всех это беспрецедентно.То, что сейчас происходит, мне лично как-то кажется похожим на то, что Грэм называет поздним этапом бычьего рынка. Когда робингуды прут рынок вверх несмотря на обвалившиеся фундаменталз.Потому интересно узнать, что думают наши местные разбирающиеся товарищи.