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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:13

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

  St/2 написав:Польза в другом, в дистресс эффекте. Другими словами - в отрицательной корреляции в периоды кризиса.

Вот только в марте акции просели вместе с TLT то есть перестала работать теория.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 19:31

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Всё работает как всегда
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 20:07

  St/2 написав:Ukrainian
Зображення

Всё работает как всегда

Зображення

Акции просели вместе с TLT
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 22:18

Ukrainian
Спазм ликвидности. В это время в некоторых частях планеты свет выключали, они и не заметили ))
Я все таки м/м смотрю.

18 марта не помогло и золото. только BIL, только хардкор.

Повторюсь, флешкреш только путом закрывается.
St/2
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:01

  St/2 написав:Ukrainian
Спазм ликвидности. В это время в некоторых частях планеты свет выключали, они и не заметили ))
Я все таки м/м смотрю.

18 марта не помогло и золото. только BIL, только хардкор.

Повторюсь, флешкреш только путом закрывается.

Вот только золота в тот момент (физический метал) по той бросовой цене почему-то не оказалось. :wink:
Это я к тому что только нал позволяет воспользоваться такими вот моментами и прикупить на коррекции
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 25 лип, 2020 23:18

Ukrainian
Пут и есть кеш.
Но, как понять момент когда покупать дно.
Мы же знаем что -95%, это сначала -90%, а потом еще -50%
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:15

St/2
Большое спасибо за развернутый ответ.
Кстати, во многом благодаря Вашим постам на этом форуме, на которые я наткнулся несколько лет назад, я начал свой путь в инвестировании.
До этого мне казалось, что инвестировать могут только каупервуды и соросы :)
once_upon_a_time
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лип, 2020 10:38

Ukrainian
Да, тоже читал у нескольких товарищей западных, что для многих это было неожиданно - что TLT упало вместе с рынком.
Но, все-таки, в этот раз пара SPY+TLT прошла крызу достаточно хорошо, как по мне:
Зображення
Бернштейн в своем эссе "Skating Where the Puck Was" говорит, что корреляции постоянно меняются - по мере их осваивания рынком...
Исходя из его логики, эта пара с каждым кризисом будет работать все хуже даже просто потому, что стала слишком популяризированной...
Я потому и задумался - куда бежать от толпы :)

Сейчас перечитываю Грэма изданий тридцатых годов, так там так живописуются ужасы того времени (тогда все были уверены, что голубые фишки и высококлассные бонды не упадут ни при каких обстоятельствах, а повалилось просто всё и многие потеряли накопления всей жизни), что неволей накладываю на сьогодення - интересно, чем закончится этот эксперимент с нулевыми ставками многолетний. Как я понял, никто из толстосумов тоже не знает. Для всех это беспрецедентно.

То, что сейчас происходит, мне лично как-то кажется похожим на то, что Грэм называет поздним этапом бычьего рынка. Когда робингуды прут рынок вверх несмотря на обвалившиеся фундаменталз.

Потому интересно узнать, что думают наши местные разбирающиеся товарищи.
once_upon_a_time
 
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Вів 13 сер, 2013 16:53
St/2

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