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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:45

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Плечо уже зашито в самом etf. Т.е. работа с ним как и с обычным etf только ходит резче (в зависимости от плеча). По ликвидности смотрите объемы.
wind
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21

candle645
Обмануть брокера можно. Но, по законодательстве США это подделка документов.
ФБР конечно не приедет, но счет без объяснения причин закрыть могут.
St/2
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