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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:45
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Плечо уже зашито в самом etf. Т.е. работа с ним как и с обычным etf только ходит резче (в зависимости от плеча). По ликвидности смотрите объемы.
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21
candle645
Обмануть брокера можно. Но, по законодательстве США это подделка документов.
ФБР конечно не приедет, но счет без объяснения причин закрыть могут.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:27
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
в сша нарушение законов недопустимо. карается жестко.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
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