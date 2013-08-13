Инвестиции на рынках США. ETF.

Додано: Пон 07 вер, 2020 19:05

Коллеги кто знает как можно отключиться от проклятой ахметовкой телеком структуры ВЕГА офисы застыли без работников на карантин с начала года... тарифы выросли в разы. Поддержка молчит второй год. Сайт лежит.. Только пеня идет..

Вообще такой подход настораживает.. рыжий в прошлом был тем, кто притрагивается к чему то и оно становится золотом. Теперь все эти активы стали гипер токсичными не говоря уже об услугах их...

P/S/ Модераторы может есть смысл создать тему про эту компанию Р.Л.А.

по отзывам соседей заявы в полицию от них не принимают. К примеру, каждый день под львовским офисом Веги скапливается не менее двадцати пенсионеров пытающихся разорвать эти цепкие отношения.. И так на протяжении полугода. Обещали с 1 сентября а все офисы в Украине и далее не работают..