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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:45

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Плечо уже зашито в самом etf. Т.е. работа с ним как и с обычным etf только ходит резче (в зависимости от плеча). По ликвидности смотрите объемы.
wind
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21

candle645
Обмануть брокера можно. Но, по законодательстве США это подделка документов.
ФБР конечно не приедет, но счет без объяснения причин закрыть могут.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:27

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

в сша нарушение законов недопустимо. карается жестко.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:16

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Наткнулся на сайт т.н. "финансового эксперта", так он пишет что Арт-капитал его убедил завысить данные о доходах и собственном капитале при открытии счёта в IB: https://finance-expert.com.ua/market/in ... count.html
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 00:49

Кто знает,украинцев коснулось закрытие счетов в IB?Кто-то столкнулся с этим? У россиян эта тема с августа обсуждается.Список причин,по которым могут закрыть счет,немалый.
vader
 
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Anonymous » Вів 13 сер, 2013 13:05
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Вів 13 сер, 2013 16:53
St/2

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