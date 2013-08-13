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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:45
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Плечо уже зашито в самом etf. Т.е. работа с ним как и с обычным etf только ходит резче (в зависимости от плеча). По ликвидности смотрите объемы.
Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21
candle645
Обмануть брокера можно. Но, по законодательстве США это подделка документов.
ФБР конечно не приедет, но счет без объяснения причин закрыть могут.
Додано: Сер 02 вер, 2020 14:27
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
в сша нарушение законов недопустимо. карается жестко.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
Додано: Нед 06 вер, 2020 11:16
Re: Инвестиции на рынках США. ETF.
Наткнулся на сайт т.н. "финансового эксперта", так он пишет что Арт-капитал его убедил завысить данные о доходах и собственном капитале при открытии счёта в IB:
Додано: Сер 09 вер, 2020 00:49
Кто знает,украинцев коснулось закрытие счетов в IB?Кто-то столкнулся с этим? У россиян эта тема с августа обсуждается.Список причин,по которым могут закрыть счет,немалый.
Додано: Сер 09 вер, 2020 03:00
Fortunately for Tesla, it announced early Tuesday that it completed the sale of $5 billion worth of its shares last week before Tuesday's drop.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Сер 09 вер, 2020 08:15
vader
Закрытие - единичные случаи.
Украина в отличии от РФ это IB UK, SEC контролирует IB LLC US.
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