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Инвестиции на
рынках США. ETF.

Инвестиции на рынках США. ETF.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:45

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Плечо уже зашито в самом etf. Т.е. работа с ним как и с обычным etf только ходит резче (в зависимости от плеча). По ликвидности смотрите объемы.
wind
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:21

candle645
Обмануть брокера можно. Но, по законодательстве США это подделка документов.
ФБР конечно не приедет, но счет без объяснения причин закрыть могут.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:27

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

в сша нарушение законов недопустимо. карается жестко.
https://youtu.be/gkr8dhJeDvQ - обзор лучшего ЖК от нашего форумчанина
PS4
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 11:16

Re: Инвестиции на рынках США. ETF.

Наткнулся на сайт т.н. "финансового эксперта", так он пишет что Арт-капитал его убедил завысить данные о доходах и собственном капитале при открытии счёта в IB: https://finance-expert.com.ua/market/in ... count.html
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 00:49

Кто знает,украинцев коснулось закрытие счетов в IB?Кто-то столкнулся с этим? У россиян эта тема с августа обсуждается.Список причин,по которым могут закрыть счет,немалый.
vader
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 03:00

Fortunately for Tesla, it announced early Tuesday that it completed the sale of $5 billion worth of its shares last week before Tuesday's drop.

:wink:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:15

vader
Закрытие - единичные случаи.
Украина в отличии от РФ это IB UK, SEC контролирует IB LLC US.
St/2
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:36

vader
справа не в українцях (хоча й Україна в червоній зоні по таблиці FATCA)

принято решение о закрытии счетов тем клиентам, по счетам которых выявлена подозрительная деятельность, а именно:

1.резидентство клиента и страна, из которой идет пополнение\вывод средств не совпадают;
2.частый ввод\вывод небольших сумм;
большое количество аккаунтов friend and family;
3.торговля ведется не из указанной страны резидента или используется VPN;
4.маленький торговый счет;
5.очень низкая активность торговли.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 08:46

greenozon
Американский бизнес не страдает политикой, как в сети пишут "закрыть всех русских/СНГ"
Им регулятор выписал штраф за слабый комплаенс. Они наняли советника, которые прописали требования какие счета надо закрыть, а у каких запросить документы.
Вот они сначала закрыли, еще через неделю выслали уведомления о предоставлении документов. Один мой клиент с резиденством Эмиратов такое письмо получил.

Это нормальная практика.
Известная схема, еще со времен сухого закона, завести деньги броокеру, купить - продать бумаги и вывести на другой банк. Думаете короткие ОВГЗ зачем покупали? Что бы получить справку о происхождению капитала.

В США для этих целей есть казино.
St/2
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